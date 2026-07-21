Viesnīcas komforts meža vidū: Saulkrastos atklāj unikālu atpūtas vietu
Saulkrastu novadā atpūtas komplekss SIA "ForRest Glamp" ir paplašinājis nakšņošanas piedāvājumu, uzstādot piecas jaunas augstākās klases jeb luksusa teltis, informē novada pašvaldība.
Jaunie nakšņošanas objekti ir modernas koka karkasa konstrukcijas, kurās dabas tuvums apvienots ar viesnīcas līmeņa komfortu. Šādas konstrukcijas Latvijā sastopamas tikai atsevišķās atpūtas vietās, un tās kļūst arvien pieprasītākas ceļotāju vidū, kuri novērtē kvalitatīvu un pārdomātu atpūtu dabā.
Katra 25 kvadrātmetrus plašā glampinga telts ir paredzēta līdz četrām personām un ir aprīkota ar nelielu virtuvi, televizoru, bezvadu internetu, kā arī siltumsūkni, kas nodrošina telpu apsildi vēsākā laikā vai dzesēšanu karstajās vasaras dienās. Viesu ērtībām teritorijā izveidotas arī koplietošanas dušas, labierīcības, grila zona un bezmaksas autostāvvieta. Atpūtas komplekss ir orientēts uz kluso atpūtu. kur īpaša uzmanība pievērsta mierpilnai atpūtai dabas ieskāvumā. Šeit nav skaļu pasākumu vai pilsētas steigas – viesi tiek aicināti baudīt meža mieru, putnu dziesmas un nesteidzīgu atpūtu, kas ļauj patiesi atslēgties no ikdienas.
Jaunās glamping teltis paplašina nakšņošanas iespējas Saulkrastu novadā un vienlaikus papildina reģiona tūrisma piedāvājumu ar mūsdienīgu, ilgtspējīgu un kvalitatīvu atpūtas pieredzi.
SIA "ForRest Glamp" savu darbību sāka 2024. gadā, atklājot augstākās klases brīvdienu mājas ar SPA zonu. Līdz ar jaunā projekta īstenošanu atpūtas vietas ietilpība ir būtiski augusi – ja pērn vienlaikus varēja uzņemt 25 viesus, tad šobrīd kompleksā iespējams izmitināt līdz pat 70 personām.