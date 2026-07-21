Ekrānuzņēmums no TV3 video
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Šodien 09:16
Rīgā pa ceturtā stāva logu izkritis mazs zēns
Piektdienas vakarā Rīgā, Mīlgrāvī, no daudzdzīvokļu ēkas ceturtā stāva loga izkritis četrus gadus vecs zēns. Bērns smagas traumas nav guvis un jau ir izrakstīts no slimnīcas, vēsta raidījums "Degpunktā".
Nelaime notikusi Viestura prospektā. Bērns pie atvērtā loga piekļuvis, pakāpjoties uz istabā esošajām mantām. Zēns izkritis ielas pusē un piezemējies zālājā, kas, visticamāk, pasargājis no letālām sekām un smagākiem ievainojumiem.
Valsts policijā informē, ka saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 13. nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību.
Pašreizējā informācija neliecina, ka notikusi vardarbība. Noskaidrots, ka negadījuma brīdī mājās atradusies māte ar abiem bērniem, un nelaime notikusi, kamēr sieviete pieskatījusi otru dēlu. Informācija par notikušo nodota izvērtēšanai arī Bāriņtiesai.