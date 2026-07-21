Sabiedrība
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VIDEO: stiprais lietus Talsu novadā pārrauj ceļu; vietējie iedzīvotāji palikuši kā uz neapdzīvotas salas
Spēcīgās lietavas, kas pirmdien skāra Latvijas rietumu daļu, radījušas vēl nopietnākas sekas Talsu novadā. Ja iepriekš tika ziņots, ka Dursupē ūdens straumes izskalojušas ceļa segumu, tad tagad situācija ir ievērojami pasliktinājusies – Balgales pagastā pie Dursupes ceļš ir pilnībā pārrauts, teritorija applūdusi, bet iedzīvotāji faktiski palikuši izolēti.
Pēc vietējo iedzīvotāju stāstītā, upe izgājusi no krastiem un appludinājusi apkārtni. Vietā, kur iepriekš atradās ceļš, izveidojusies milzīga izskalota bedre, un brauktuve ir pārrauta uz pusēm, padarot satiksmi neiespējamu.
Papildu problēmas radījis arī tas, ka naktī uzsprādzis transformators, atstājot apkārtni bez elektroapgādes.
"Cilvēki tagad ir kā uz neapdzīvotas salas – nekur nevar tikt," situāciju raksturo vietējie iedzīvotāji.
Iepriekš jau tika ziņots, ka Dursupē spēcīgās lietavas izskalojušas ceļa segumu, taču jaunākā informācija liecina, ka postījumi ir daudz plašāki un ceļš šobrīd faktiski vairs nepastāv.