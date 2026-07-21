VIDEO: stiprais lietus Talsu novadā pārrauj ceļu; iedzīvotājus aicina izvēlēties citus maršrutus
Spēcīgās lietavas, kas pirmdien skāra Latvijas rietumu daļu, radījušas vēl nopietnākas sekas Talsu novadā. Ja iepriekš tika ziņots, ka Dursupē ūdens straumes izskalojušas ceļa segumu, tad tagad situācija ir ievērojami pasliktinājusies – Balgales pagastā ceļš, kas ved pāri Dursupei, ir pilnībā pārrauts un teritorija applūdusi.
Pēc vietējo iedzīvotāju stāstītā, upe izgājusi no krastiem un appludinājusi apkārtni. Vietā, kur iepriekš atradās ceļš, izveidojusies milzīga izskalota bedre, un brauktuve ir pārrauta uz pusēm, padarot satiksmi neiespējamu.
Papildu problēmas radījis arī tas, ka naktī uzsprādzis transformators, atstājot apkārtni bez elektroapgādes.
"Latvijas valsts ceļi" vispirms vakar ap plkst. 23 ziņoja, ka Talsu novadā, netālu no Dursupes ciema, applūdis vietējais ceļš Liepkalni - Stumbri, kura apbraukšanai jāizmanto ceļi Liepkalni-Stumbri, Kandavas stacija-Oksle-Dursupe un Sloka-Talsi.
Savukārt vēlāk ap plkst. 2 naktī tika vēstīts, ka netālu Talsu novadā applūdis un satiksmei slēgts arī krietni lielākais reģionālais ceļš Sloka-Talsi, kuru iespējams apbraukt pa ceļiem Stende-Lauciene-Mērsrags un Valdemārpils-Pļavas-Sviķi.
Vēlāk aculiecinieku publicētā informācija liecina, ka reģionālais ceļš Sloka-Talsi pie Dursupes ir pilnībā pārrauts un tam būs nepieciešami pamatīgi remontdarbi.