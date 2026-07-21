Otrdien dažviet gaidāmas intensīvas pērkona lietusgāzes.
Sabiedrība
Šodien 07:12
Otrdien dažviet gaidāmas intensīvas pērkona lietusgāzes
Otrdien Latvijā augs jauni lietus mākoņi, pēcpusdienā un vakarā vietām gaidāmas intensīvas pērkona lietusgāzes, prognozē sinoptiķi.
Kurzemē diena būs pārsvarā apmākusies, daļā reģiona līs ilgstoši. Pārējā valstī starp mākoņiem spīdēs saule.
Vējš pārsvarā būs lēns, Kurzemē pūtīs stiprāks ziemeļu vējš, piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 18 metriem sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs no +15 grādiem vietām Kurzemē līdz +18..+22 grādiem valsts lielākajā daļā.
Rīgā pēcpusdienā un vakarā iespējams lietus, arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs neliels dienvidu vējš, pēcpusdienā tas iegriezīsies no ziemeļiem. Maksimālā gaisa temperatūra +21 grāds.
Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens 1007-1011 hektopaskāli jūras līmenī.