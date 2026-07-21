Latvijas iedzīvotājiem būs pieejami 617 miljoni eiro mājokļu siltināšanai, apkures un transporta izmaksu mazināšanai
Eiropas Komisija apstiprinājusi Latvijas Sociālā klimata plānu 617 miljonu eiro apmērā. Finansējumu paredzēts novirzīt mājokļu energoefektivitātes uzlabošanai, sabiedriskā transporta attīstībai un atbalstam iedzīvotājiem, kuriem ir grūtības segt apkures un transporta izdevumus.
No kopējās summas aptuveni 463 miljonus eiro nodrošinās jaunizveidotais Eiropas Savienības Sociālais klimata fonds, bet atlikušos 25% finansēs Latvija. Plāns paredzēts līdz 2032. gadam.
Kas varēs saņemt atbalstu?
Atbalsts galvenokārt paredzēts iedzīvotājiem ar zemiem vai salīdzinoši zemiem ienākumiem, kuriem mājokļa uzturēšana un pārvietošanās rada nesamērīgi lielus izdevumus.
Tas attiecas uz cilvēkiem, kuri dzīvo slikti nosiltinātās ēkās, lauku un attālākos reģionos, kā arī vietās, kur sabiedriskais transports kursē reti vai nav pieejams.
Eiropas Komisijas dati liecina, ka Latvijā aptuveni 351 tūkstotis mājsaimniecību ir pakļautas enerģētiskās nabadzības riskam vai ar to jau saskaras. Savukārt vēl aptuveni 246 tūkstoši iedzīvotāju izjūt transporta pieejamības problēmas un augsto pārvietošanās izmaksu slogu.
Dzīvokļu un māju remontam – līdz 20 000 eiro
Viens no galvenajiem plāna virzieniem būs mājokļu siltināšana un atjaunošana.
Mazāk aizsargātās mājsaimniecības varēs pretendēt uz finansējumu remontdarbiem un energoefektivitātes uzlabošanai. Dzīvokļu īpašniekiem atbalsts varēs sasniegt līdz 15 000 eiro, bet privātmāju īpašniekiem – līdz 20 000 eiro.
Finansējums paredzēts arī daudzdzīvokļu māju atjaunošanai, ja lielāko ieguvumu no renovācijas saņems maznodrošinātie iedzīvotāji.
Pašvaldības varēs pretendēt uz līdzekļiem sociālo mājokļu un ēku, kurās tiek sniegti ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi, siltināšanai.
Tāpat plānots izveidot konsultāciju centrus, kuros speciālisti palīdzēs iedzīvotājiem saprast, kā pieteikties atbalstam, organizēt remontdarbus un samazināt enerģijas patēriņu.
Līdz 15 000 eiro elektromobiļa iegādei
Atbalsts paredzēts arī cilvēkiem, kuri ikdienā nevar iztikt bez personīgā transporta.
Par transporta jomā mazaizsargātiem atzītie iedzīvotāji varēs saņemt līdz 15 000 eiro elektromobiļa iegādei. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem paredzēts atbalsts arī elektrisko mobilitātes līdzekļu iegādei.
Elektromobiļus varēs iegādāties arī sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kas strādā teritorijās ar nepietiekamu sabiedriskā transporta pieejamību. Tos plānots izmantot, piemēram, aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai cilvēku dzīvesvietās.
Latvijā iegādāsies piecus akumulatoru elektrovilcienus
Daļa finansējuma tiks novirzīta piecu akumulatoru elektrovilcienu iegādei un to uzlādes infrastruktūras izveidei.
Plānots, ka tie uzlabos satiksmi Latvijas austrumu pierobežā, tostarp Valkas virzienā, kā arī maršrutā Krustpils–Rēzekne.
Savukārt lauku un attālākajos reģionos paredzēts ieviest transportu pēc pieprasījuma. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji varēs iepriekš pieteikt braucienu vietās, kur regulāru autobusu reisu uzturēšana nav ekonomiski pamatota vai autobusi kursē pārāk reti.
Lai šādu sistēmu ieviestu, būs jāveic izmaiņas normatīvajos aktos un transports pēc pieprasījuma oficiāli jāiekļauj sabiedriskā transporta sistēmā.
Velosipēdi skolām un stāvvietas pie stacijām
Plānā paredzēti arī vairāki mazāki projekti.
97 skolās reģionos ar vāju sabiedriskā transporta pieejamību plānots ieviest bezmaksas koplietošanas velosipēdu sistēmas. Savukārt pie 50 dzelzceļa stacijām paredzēts izbūvēt segtas velonovietnes.
Kad varēs pieteikties?
Lielāko daļu atbalsta programmu plānots atvērt 2027. gada otrajā pusē.
Pirmo maksājumu no Eiropas Komisijas Latvija varēs pieprasīt 2027. gada pirmajā pusē, kad plāna īstenošana jau būs sākusies un būs sasniegti pirmie rezultāti.
Eiropas Komisija lēš, ka dažādus atbalsta pasākumus varēs izmantot līdz 17 tūkstošiem mājsaimniecību, kas dzīvo energoefektivitātes ziņā neefektīvos mājokļos, kā arī aptuveni 453 tūkstoši transporta lietotāju.
Prognozēts, ka līdz 2032. gadam gandrīz 10 tūkstoši mājsaimniecību un aptuveni 83 tūkstoši iedzīvotāju varēs izkļūt no enerģētiskās vai transporta nabadzības.
Latvija kļuvusi par trešo Eiropas Savienības dalībvalsti pēc Zviedrijas un Lietuvas, kuras Sociālo klimata plānu apstiprinājusi Eiropas Komisija.