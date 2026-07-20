VIDEO: Lietus pārvērš būvmateriālu veikalu par “peldbaseinu” - telpas pārņem ūdens
Spēcīgās lietavas sagādājušas nepatīkamu pārsteigumu pircējiem un darbiniekiem "DEPO" veikalā Lubānas ielā Rīgā – sociālajos tīklos publicētajos kadros redzams, ka veikala telpās nonācis liels daudzums ūdens.
Videoklipā redzams, ka veikala grīdu klāj ūdens, kas izplatījies starp preču plauktiem un pircēju pārvietošanās zonām. Cilvēki veikalā spiesti pārvietoties pa applūdušajām telpām, kamēr darbinieki cenšas tikt galā ar situāciju.
Video vietnē “X” publicējis lietotājs CardinalisRavus, un ieraksts īsā laikā izpelnījies plašu uzmanību.
Vai Rīga jau drīz gatava? 😱 pic.twitter.com/LGj2TJjf9f— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) July 20, 2026
Nav zināms, cik lieli zaudējumi nodarīti veikalam un vai ūdens iekļūšanu izraisīja ēkas bojājumi vai pārslodze lietus ūdens novadīšanas sistēmās.
Spēcīgu nokrišņu laikā īsā laika periodā var uzkrāties liels ūdens daudzums, īpaši vietās, kur kanalizācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas nespēj to pietiekami ātri aizvadīt.
"DEPO" pārstāvji par notikušo pagaidām nav publiski snieguši plašāku informāciju.