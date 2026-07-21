Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vadītāja Iveta Derkusova par mākslu, naudu un "Arsenāla" atjaunošanu
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) vadību maijā pārņēmusi Iveta Derkusova, kas iepriekšējos 11 gadus bija muzeja direktora vietniece krājuma darbā. Viņa amatā nomainījusi ilggadējo muzeja vadītāju Māru Lāci. Sarunā ar LETA jaunā direktore stāsta, kā, kļūstot par vadītāju, mainās skatījums uz muzeja darbu kopumā, kāda ir situācija ar mākslas muzeja "Arsenāls" atjaunošanu un atvēršanu apmeklētājiem, kā arī par lielākajiem izaicinājumiem - finansējumu, kolekciju komplektēšanu un darbinieku noturēšanu.
Ņemot vērā jūsu ilgo pieredzi LNMM un tagad kļūstot par direktori, kas, jūsuprāt, ir jāpārvērtē vai jāsāk darīt citādi? Mantojums, ko pārņemat, ir iespaidīgs.
Aizvadītos 11 gadus esmu bijusi LNMM direktora vietniece krājuma darbā. Tā ir viena fundamentāla muzeja darba joma, taču tikai viena. Līdz šim, strādājot Lāces komandā, man, protams, bijis labs priekšstats par kopējo muzeja darbu. Kļūstot par direktori, šī bilde man jāskata kopumā. Muzeja darbu veido dažādas komponentes, piemēram, krājums, komunikācija un izstāžu darbs. Muzeju apmeklētājiem redzamā daļa ir plaša, taču ir arī neredzamā administratīvā puse - budžeta un infrastruktūras jautājumi, kaut vai fakts, ka LNMM ir sešas adreses. Direktora amata specifika ir tāda, ka šīs administratīvās puses proporcija ikdienas darbā ir daudz lielāka nekā manā līdzšinējā darbā.
Kur jūs redzat iespējas muzeju attīstīt?
Muzejs ir institūcija ar ilgu vēsturisko atmiņu un pietiekami lielu inerci. Tas ir labi, jo LNMM ir stabila institūcija, kurā pēctecība ir svarīga. Mūsu darbs lielā mērā saistīts ar vidēja termiņa un ilgāka termiņa plāniem, tāpēc ikdienas dinamika no ārpuses varbūt nav tik redzama.
Vienlaikus muzejs ir ļoti mainīga un dinamiska vide, kas reaģē. Mēs jūtam izmaiņas sabiedrībā, jūtam ģeopolitisko un ekonomisko fonu. Visi šie faktori ietekmē mūsu ikdienas darbu. Līdz ar to attīstība vairāk ir kvalitatīvs jēdziens. Tas nozīmē, ka muzejs saglabā dzīvu nervu, saikni ar sabiedrību un reaģē. Muzejam ar savu saturu jāpalīdz sabiedrībai labāk justies, jādod vieta sarunai, diskusijai, labbūtībai un visām tām komponentēm, kuru dēļ sabiedrībai muzejs vispār ir vajadzīgs. Mūsu misija ir saglabāt kultūras mantojumu nākotnei un sabiedrībai, taču mērķis nav vienkārši glabāt glabāšanas pēc. Mērķis ir, lai tas būtu pieejams un lai tas būtu arī resurss tālākai attīstībai.
Tāpēc attīstību es redzu institūcijas stabilitātē un spējā pastāvēt šajā mainīgajā vidē. Skaidrs, ka tas mūs ietekmē. Tāda veida attīstība, kurā mēs kaut ko vienkārši paplašinām vai vēl kaut kā augam, patlaban varbūt nebūs īsti vietā. Attīstība ir jāsalāgo ar realitāti, un tas varbūt ir vislielākais izaicinājums - strādāt pašreizējos apstākļos, mainīgā vidē un ar pieejamiem resursiem.
Kādi pēc gada varētu būt atskaites punkti, proti, "šis ir izdarīts, tagad varam fokusēties uz nākamo periodu"?
Mums ir budžeta gads, kas beigsies jau pavisam drīz - mēs esam gada vidū. Ja runājam tikai par kalendāro gadu vai laiku kopš stāšanās amatā, tas, iespējams, ir neko neizsakošs formāts. Drīzāk jāskatās mazliet ilgākā periodā.
Esmu saņēmusi institūciju ar saplānotu programmu un izstādēm. Ir darbi, ko zinām un darām, un mans pienākums ir nodrošināt, lai tas viss notiktu gan no komandas vadības, gan resursu vadības viedokļa.
Tuvākā laika lielākais atskaites punkts un darāmais darbs ir mākslas muzeja "Arsenāls" atvēršana apmeklētājiem pēc rekonstrukcijas. Sagaidām, ka apmēram pēc gada no intervijas brīža "Arsenālā" tiks pabeigti būvniecības darbi un infrastruktūra. Pēc tam muzejam vēl būs vajadzīgs nepilns gads, lai ieietu ēkā, iekārtotos, pārvietotu to, kas jāpārvieto, sakārtotu darbinieku darbu un infrastruktūru, kā arī izveidotu ekspozīcijas un izstādes.
Patlaban tas plānots 2028. gada pavasarī. Precīzu datumu, kad atvērsim "Arsenālu" apmeklētājiem, nosaukt nevaru, taču šobrīd izskatās, ka runa ir par 2028. gada aprīli vai maiju. Savukārt 2027. gada darbs pamatā būs saistīts ar atgriešanos "Arsenālā" - vadību, plānošanu, satura veidošanu, budžeta precizēšanu. Mans tiešais uzdevums būs komunicēt ar Kultūras ministriju un rast finanšu resursus, kas vajadzīgi, lai ēkā varētu ieiet un pēc tam nodrošināt darbību uz priekšu.
Kā "Arsenālu" konceptuāli un saturiski plānots iekļaut LNMM kopējā sistēmā?
"Arsenāls" vēsturiski ir bijusi māja, kurā mēs rādām 20. gadsimta otrās puses kolekcijas un mūsdienu mākslu. Tā pēc satura ir mūsu jaunākā sadaļa, un tā tas būs arī turpmāk - rādīsim 20. gadsimta otrās puses un mūsdienu mākslu visdažādākajos formātos: ekspozīcijās, izstādēs un, protams, ar ļoti plašu pavadošo programmu.
Runājot par laikmetīgo aspektu - mums joprojām nav Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja, un "Arsenāls" faktiski kļūst par šāda muzeja aizstājēju. Kā notiek darbs ar laikmetīgās mākslas kolekciju? Ir skaidrs, ka mūsdienu māksla ir jāiepērk, taču kādas ir finansiālās iespējas kolekciju papildināt?
Tas ir ļoti plašs jautājumu loks. Mazliet pakāpšos atpakaļ vēsturē. Topošajam Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejam tika veidota atsevišķa laikmetīgās mākslas kolekcija. Pagājušā gada decembrī šī kolekcija, kas bija Kultūras ministrijas pārziņā un jau vairāk nekā desmit gadus faktiski bija nodota LNMM glabāšanai un muzeja funkciju nodrošināšanai, tika juridiski nodota LNMM.
Ar šiem priekšmetiem mēs jau iepriekš varējām darboties muzeja aspektā. Tie tika iekļauti izstādēs, atsevišķi priekšmeti bijuši eksponēti, veidotas arī kolekcijas izstādes. Sabiedrībā vienmēr ir bijis neskaidrs jautājums par laikmetīgās mākslas kolekciju un vienlaikus LNMM, kas arī iepērk laikmetīgo mākslu. Visi droši vien pamanīja 2020. gada lielo iepirkumu, kas bija saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanai īpaši piešķirto finansējumu. Toreiz bija neliels mulsums sabiedrībā, kurai kolekcijai muzejs to pērk.
Šobrīd mēs vairs nerunājam par divām atsevišķām kolekcijām. Laikmetīgā māksla LNMM kolekciju struktūrā nav izdalīta kā atsevišķa kolekcija ar nosaukumu "Laikmetīgā māksla". Mūsu kolekcijas struktūra vēsturiski veidojusies citādi. Tā saistīta ar priekšmetu tipiem, restaurācijas un saglabāšanas aspektiem. Glezniecībai ir viens glabāšanas nosacījumu kopums, grafikai cits, instalācijām vēl citādāks. Šīs priekšmetu grupas veido mūsu apakškolekcijas, ar kurām strādā speciālisti. Tātad laikmetīgā māksla loģiski papildina jau esošās kolekcijas.
No 2000. gadu sākuma atsevišķa Laikmetīgās mākslas muzeja esamības vai neesamības jautājumā neskaidrība saglabājas. Ir bijuši brīži, kad šķietami esam pietuvojušies reālam muzejam un reālai ēkai, un ir bijuši brīži, kad esam attālinājušies. Šobrīd atkal esam tādā ekonomiskā situācijā, ka laikam neviens politiķis nav gatavs solīt, ka šādu muzeju uzbūvēs kaut kādā saprotamā, tuvākā nākotnē.
LNMM kompetencē pēc definīcijas nav lemt par ēkām vai citiem muzejiem. Mēs strādājam ar savām kolekcijām un ar savu misiju. Ja LNMM šajā procesā kaut kur apstātos - vienalga, vai tas būtu 2000. gads vai jebkurš cits hronoloģisks slieksnis -, mēs radītu neatgriezenisku robu Latvijas mākslas procesa fiksēšanā. Pēc tam to būtu ļoti grūti vai pat neiespējami aizpildīt. Tāpēc mēs ejam uz priekšu, to turpinām un turpināsim.
Atbildot uz jautājumu par finansēm - finansējums ir katastrofāli nepietiekams. Lai kolekciju komplektētu mērķtiecīgi, finansējumam būtu noteikti jābūt daudz lielākam, kā arī procesam būtu jābūt elastīgākam, lai mēs varētu reaģēt uz mākslas aktualitātēm. Mēs fiksējam vajadzību pirkt - ir kāda izstāde, notikums, spilgts mākslas objekts, un redzam, ka tam būtu jānonāk muzeja kolekcijā. Mēs visu laiku strādājam ar tādiem kā vēlmju sarakstiem, taču iepirkuma jautājumi jārisina no esošā finansējuma, kas no gada uz gadu ir atšķirīgs.
Ja mums sekmējas ar pašu ieņēmumiem, daļu varam pārvirzīt mākslas iepirkumiem. Ir bijuši gadi, kad esam sasnieguši 200 000 eiro un pat šo summu pārsnieguši. Šogad, raugoties uz situāciju, kādā esam patlaban, izskatās, ka kopējā summa varētu būt ap 100 000 eiro, ko varam atvēlēt mākslas darbu iegādei. Tā ir ļoti maza summa.
Vai to var risināt pagaidu režīmā, piemēram, aizņemoties mākslas darbus no māksliniekiem, lai tos izrādītu plašākai publikai?
Protams, izstāžu darbību tas neietekmē, jo mēs varam aicināt māksliniekus piedalīties izstādēs, ņemt darbus uz izstādes laiku un pēc tam atdot tos māksliniekiem atpakaļ. Tās lietas nav tik tieši saistītas. Kolekcijas komplektēšanas loģika vairāk ir saistīta ar dabisko mākslas procesu. Māksliniekiem notiek izstādes, mēs tās vērojam. Ja redzam, ka kādam māksliniekam izstādē ir izdevies radīt ko spilgtu, ja ir kāds jauns pavērsiens mākslā vai ja mākslinieks vispār līdz šim nav bijis kolekcijā pārstāvēts, mēs to fiksējam. Mainās paaudzes, nāk jauni mākslinieki, un mums vajadzētu būt iespējai reaģēt pietiekami operatīvi.
Šķiet, ka tas ir gadiem neatrisināts jautājums, un runa nav tikai par laikmetīgo mākslu, bet, iespējams, arī par vecmeistariem. Ja, piemēram, kaut kur ārvalstīs parādās, tiek atrasts kāda Latvijai nozīmīga mākslinieka darbs, teorētiski to varētu nopirkt un iekļaut kolekcijās, taču ir jautājums, vai ir finansējums to iegādāties.
Tam nav izdalīts atsevišķs finansējums. Ja runājam par klasiskajiem mākslas periodiem, LNMM kolekcija ir pietiekami reprezentatīva. Taču muzejs nevar un tam arī nevajag nopirkt pilnīgi katru darbu, ko mākslinieks ir radījis, pat ja runa ir par lieliem vārdiem. Vienmēr jāskatās salīdzinājumā ar to, kas kolekcijā jau ir, un kā darbs, kas parādījies tirgū, korelē ar kopējo ainu. Ja mums kolekcijā ir pazīstama autora darbs, tas nenozīmē, ka par katru cenu jādabū piektais vai sestais līdzīgais - kaut vai tā būtu ainava, klusā daba. Protams, ir situācijas, ka darbi nāk ar interesantiem stāstiem, ar tiem saistīti būtiski notikumi. Komponentes, kas muzejam jāliek uz galda, izvērtējot "jā" vai "nē", katrā gadījumā atšķiras.
Daudz lielāks stāsts ir nesenā pagātne - Latvijas neatkarības pirmās desmitgades, īpaši 90. gadi un agrīnie 2000. gadi. Bija lieli pārrāvumi, un kolekcijā mēs izjūtam nepietiekamu pārstāvniecību konkrētiem autoriem un periodiem. Daļa darbu aizgāja no Latvijas caur dažādām izstādēm - tika eksponēti ārzemēs, tur nopirkti un tur arī palika. Neviens īsti nezina, kur tie šobrīd ir. Tas apgrūtina arī šo autoru izstāžu veidošanu, jo mēs nevaram aizņemties darbus, kuru atrašanās vietu nezinām.
Faktiski aina, ko mēs redzam muzeja kolekcijā, tālāk ietekmē arī pētnieku secinājumus, jo tie rodas no pieejamā materiāla. 90. gadi varētu būt viens no periodiem, ko mēs diezgan mērķtiecīgi mēģinām monitorēt. Arī 2020. gadā daļu iepirkumu veltījām šim periodam. Skatoties strukturēti un analizējot kolekciju, mēs noteikti redzētu vēl parādības, autorus un periodus, kas nav pietiekami komplektēti.
Kultūras nozare kādu laiku dzīvo "savilktas jostas" režīmā. Ņemot vērā šī gada budžeta prioritātes, bija uzstādījums Kultūras ministrijas padotības iestādēm un kapitālsabiedrībām palielināt pašu ieņēmumus, jo valsts dotācija bija mazāka. Kā tas ietekmē muzeja darbu kopumā? Vai no kaut kā ir jāatsakās?
Salīdzinot ar 2025. gadu, šogad LNMM dotācija bija samazināta par vairāk nekā 300 000 eiro. Šī daļa tiek pārlikta uz pašu ieņēmumu palielinājumu, jo kopējais nepieciešamais resursu apjoms izdevumu segšanai mums tāpat ir jāsasniedz. Ir arī jāpaskaidro, ka pašu ieņēmumi nav peļņa. Muzejam pašu ieņēmumu daļa jau ir ierēķināta kopējā nepieciešamajā budžetā, kas paredzēts izdevumu segšanai.
Mēs esam palielinājuši biļešu cenas, bet darījām to pārdomāti, domājot par mazaizsargātajām grupām un dažādu atlaižu saglabāšanu. Taču tas bija nepieciešams solis, jo biļešu cenas ilgu laiku nebija pārskatītas. Kultūras piedāvājumu cenu grozā muzeja apmeklējums joprojām ir daudz draudzīgāks cenas ziņā nekā daudzu citu pasākumu apmeklēšana.
Tomēr, runājot par budžeta samazinājumu, vēl sliktāk ir tas, ka mūsu finansējums vairākus gadus pēc kārtas nav pārskatīts saistībā ar inflāciju. Infrastruktūras uzturēšana un jebkuri pakalpojumi - viss ir kļuvis dārgāks. To redzam ikdienā savā personīgajā dzīvē, un tas tieši tāpat attiecas uz iestādi. Pakalpojums, kas pirms gada, diviem vai trim maksāja vienu summu, šodien maksā vairāk. Bet dotācijas korekcija nav notikusi. Mēs nevaram nelietot elektrību, nevaram neapkurināt ēkas, tāpat ir daudz ikdienas uzturēšanas pakalpojumu - dažādu inženiersistēmu apkalpošana, apsardze, telpu kopšana un jebkura cita lieta, kas šādai iestādei nepieciešama. Mēs nevaram no tā atteikties. Tas nozīmē, ka resursu vēl ievērojamāk pietrūkst satura veidošanai. Tieši mūsu pamatfunkcijai, kuras dēļ muzejs vispār eksistē, - lai veidotu izstādes un programmas, lai apmeklētājiem būtu pieejams gan kultūras mantojums, gan aktuālais saturs.
Šajā sadaļā mēs jau vairāku gadu laikā esam samazinājuši kopējo gadā radīto izstāžu skaitu un pagarinājuši katras jaunas izstādes norises laiku. Esam samazinājuši tā saucamo ražošanu. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums vēl intensīvāk jāstrādā ar auditorijām, lai ilgākā laika periodā piesaistītu auditoriju šim saturam.
Muzeja apmeklējumu lielā mērā veido atkārtotais apmeklētājs - cilvēki, kuri seko muzeja saturam un nāk atkal, jo gaida kaut ko jaunu. Ja, savelkot jostas, mēs izveidosim vienu izstādi un tā būs apskatāma gadu, un palielināsim biļešu cenu, tad ne apmeklētāju skaita, ne ieņēmumu ziņā nebūsim plusos. Dinamisks saturs ir tas, kas sabiedrībai ir vajadzīgs, un to pierāda atkārtotie apmeklētāji.
Tādēļ man ir grūti iedomāties vēl kādus ierobežojumus muzeja darbībai, jo muzejs jau šobrīd pārdomā katru pozīciju un mēģina visas darbības veikt ar iespējami optimālu budžeta izlietojumu. Kaut kādas vaļības mēs sen nevaram atļauties.
Statistika rāda, ka palielinās apmeklētāju skaits jaunām vai sakārtotām infrastruktūrām. Kad kāds kultūras objekts ir sakopts, renovēts, paplašināts, uzreiz ir atdeve un apmeklētāju interese. Uz to mēs ceram arī "Arsenāla" gadījumā. Tas atgriezīsies muzeja asinsritē kā jauna vieta un dos impulsu arī sabiedrībai. "Arsenāls" būs bijis ārpus aprites apmēram astoņus gadus, un ir uzaugusi paaudze, nezinot, kas ir "Arsenāls". Līdz ar to arī saturiski muzejam bijuši ierobežojumi - pietiekami ierobežotas iespējas rādīt 20. gadsimta otrās puses un laikmetīgo mākslu. Jaunā infrastruktūra ir viena no atbildēm uz jautājumu, kā to kompensēt.
"Arsenāla" gadījumā ceram arī uz Vecrīgas kopējo dzīvīgumu. Tas atkal veidos vairāku muzeju apdzīvotu kvartālu, kur cilvēkiem ir pamats iegriezties, atgriezties un būt.
Kā, jūsuprāt, sekmēt LNMM kā institūcijas atpazīstamību ne tikai Baltijas, bet arī Eiropas mērogā? Redzam, ka sadarbība ar ārvalstu institūcijām un kuratoriem notiek gana intensīvi, gana plaši, bet visam vajadzīgi resursi.
Satura veidošanai vienmēr ir vajadzīga nauda. Ja runājam par sadarbības formātiem, tad mēs varam veidot savu saturu, būt iniciatori un meklēt sadarbības partnerus vispirms Baltijā un arī plašāk vai aicināt citu valstu institūcijas sadarbībai šeit. Jā, tas vienmēr prasa resursus.
Runājot par atpazīstamības veicināšanu, tas ir smags darbs komunikācijā. Vispirms ir jārada saturs, ko komunicēt. Verot vaļā "Arsenālu" apmeklētājiem, īpaša uzmanība būs jāvelta tam, lai atrastu dažādus informācijas kanālus un sasniegtu auditoriju Baltijā un plašāk, pievēršot uzmanību jaunajam objektam. Pats no sevis tas nenotiek. Ja tūrists jau ir Rīgā, viņš dažādos ceļos uzzina par muzeju, un ir cerība, ka kultūru meklējošais tūrists atrod arī mūsu adreses. Bet, lai veicinātu atpazīstamību ne tikai lokāli, nepietiek ar to, ka esam maršrutos, ir labs mediju pārklājums un aktīva komunikācija sociālajos tīklos. Ir jāstrādā ar mērķtiecīgu informatīvu piedāvājumu un jāmeklē dažādi kanāli.
LNMM ir sešas adreses, un piedāvājums ir atšķirīgs. Arī auditorijas profils atšķiras. Vai muzejs seko līdzi, kāda ir katras vietas auditorija?
Mēs ikdienā strādājam ar dažādām mērķgrupām. Muzeja darbība tiek veidota tā, lai saturs, interpretācija un auditorijas piesaiste būtu fokusēta, radot piedāvājumu konkrētām grupām. Ja skatāmies uz ģimenēm, ģimenēm ir viens piedāvājums - ļoti maziem bērniem un ģimenēm, piemēram, vairākos LNMM muzejos ir īpašas somas, ko ģimene var saņemt. Tur ir ieteikumi vecākiem, kā ar bērnu runāt, kam pievērst uzmanību, lai mazais apmeklētājs būtu nodarbināts un arī vecākiem būtu brīdis mierīgi paskatīties uz mākslas darbiem.
Muzejā darbojas jauniešu klubs. Jauniešiem ir diezgan plašas iespējas iesaistīties gan satura veidošanā, gan muzeja iepazīšanā, un viņi ir labi vēstneši savai auditorijai. Ir īpašs piedāvājums senioriem. Mēs strādājam ar mazaizsargātām grupām, sadarbojamies ar sabiedriskajām organizācijām, piemēram, organizējam ekskursijas ar surdotulku.
Ir muzeja kopējais piedāvājums, kas pieejams, vienkārši ienākot muzejā. Attiecībā uz tūristiem svarīga ir mājaslapa dažādās valodās. Apmeklētājam pirms nākšanas uz muzeju ir jāzina, kas viņu sagaida. Mums ir sazarota struktūra, esam sešās adresēs. Lai noorientētos piedāvājumā un atrastu sev sirdij tīkamāko vai pēc maršruta un laika ērtāko, tūrists vispirms uzzina informāciju mājaslapā, sociālajos tīklos un citos informācijas kanālos.
Mēs piedāvājumā norādām arī mērķauditoriju, īpaši attiecībā uz muzeja pedagoģiskajām programmām, nodarbībām un lekcijām, vai tie ir profesionāļi, mākslas studenti, ģimenes, jaunieši, skolas. Covid-19 pandēmijas laikā daudzas programmas mēs izstrādājām īpaši digitālajā vidē, lai tās attālināti būtu pieejamas skolām.
Muzejs savu mērķauditoriju izzina. Protams, tas arī ir resursu jautājums. Kolēģi vienmēr meklē speciālistus, ko piesaistīt, lai izpētītu, kas vēl vajadzīgs un kas vēl attīstāms. Īpaši programmu pielāgošanā ir svarīgi sadzirdēt pašu mērķauditoriju, kurai mēs to radām.
Par speciālistiem un cilvēkiem, kuri strādā muzejā. Kur jūs redzat lielākos izaicinājumus? Arvien grūtāk ir ne tikai muzejiem, bet arī arhīviem un citām kultūras institūcijām noturēt savus darbiniekus, ņemot vērā nozares finansējumu.
Tas ir milzīgs izaicinājums. Līdzās infrastruktūras uzturēšanai, inflācijai un darbības nodrošināšanas riskiem darbinieku motivēšana ir vissarežģītākais jautājums. No vienas puses, es katru dienu varu tikai būt pateicīga saviem kolēģiem, kas šeit strādā. Cilvēki patiesi ir ieinteresēti tajā, ko dara, ir īpaši mācījušies un sasnieguši ļoti augstu profesionalitāti, lai šo darbu darītu.
Runājot par atlīdzību, esam faktiski katastrofālā situācijā - tādā, kāda vēsturiski, iespējams, ir bijusi tikai pēdējās lielās krīzes laikā. Piemēram, 2022. gadā muzeju speciālistu vidējā atlīdzība bija nedaudz virs 80% no valsts vidējās algas. Šobrīd muzeja speciālista vidējā atlīdzība nesasniedz 70% no valsts vidējās atlīdzības. Tātad no 2022. līdz 2026. gadam šķēre starp muzeja speciālista atalgojumu un vidējo atlīdzību valstī ir kļuvusi lielāka.
Nav runa tikai par to, ka kultūras sektors kopumā ir zemāk atalgots nekā citas tautsaimniecības nozares, lai gan arī tā ir. Te ir arī jautājums par valsts pārvaldes atlīdzības sistēmu, profesiju gradāciju amatu grupās un to, cik zemu sistēmā novērtētas profesionālās kvalitātes, kas nepieciešamas atmiņas institūciju darbiniekiem. Tas neattiecas tikai uz muzejiem, bet arī uz bibliotēkām un arhīviem.
Arī kopējā budžeta veidošanas loģika kultūras resoram visu laiku ir ar atpalicību no citiem tautsaimniecības sektoriem. Algu palielinājums notiek daudz lēnāk. Kopš 2022. gada kaut kādi procenti lēnām ir mainījušies, bet izmaiņas ir bijušas tik mikroskopiskas, ka faktiski nesedz pat inflācijas korekciju. Mēs vienkārši esam vēl tālāk no vidējā, nekā bijām 2022. gadā. Diemžēl sajūta ir, ka šī tendence turpinās un atpalicība progresē.
Runājot par darbaspēku, mums ir problēmas visās speciālistu grupās. Dažādu, arī personīgu iemeslu dēļ, cilvēks, kurš mīl savu darbu, vienā brīdī vienkārši fiziski nevar atļauties cilvēka cienīgu dzīvi un pieņem lēmumu strādāt darbā, kur var nopelnīt vairāk. Tas attiecas faktiski uz visiem.
Bet muzejs īpaši zaudē konkurencē par cilvēkiem, kuriem ir digitālās prasmes. Mums ir digitālā komunikācija un dažādas ar digitālajām zināšanām saistītas prakses. Tas, ko varam samaksāt, faktiski ir absolūti nekonkurētspējīgi. Muzeja komunikācija nav gluži sabiedriskās attiecības. Muzeja komunikācija ir darbs ar apmeklētājiem. Tā ietver reklāmas un informācijas komponenti, bet arī darbu ar auditorijām, programmu veidošanu un satura interpretāciju. Arī tā ir komunikācija.
Vēl viena ļoti būtiska tēma ir kolekciju glabātāji. Šis jautājums ir sarežģīts gan paaudžu nomaiņas kontekstā, gan arī tāpēc, ka darba tirgus mentalitāte šobrīd pieprasa lielu dinamiku, ātru maiņu un šķietamu spiedienu uz karjeras veidošanu. Tas neparedz garus gadus vienā darbavietā vai vienā amatā. Bet muzeja kolekcijas glabātājs visbiežāk ir pētnieks un savas jomas, savas kolekcijas eksperts - bieži vien eksperts ar unikālām zināšanām, kas iegūtas ilgā laika periodā. Šīs zināšanas nekur ārpus muzeja nevar iegūt.
Mums ir svarīga pēctecība, lai viena paaudze nodod zināšanas nākamajai, lai process loģiski turpinās. Ideālais modelis ir vairākas paaudzes, kas strādā kopā, lai zināšanu pārmantojamība, attīstība un paaudžu nomaiņa notiktu normālā, secīgā procesā. Pie ierobežota darbinieku skaita tas ir ārkārtīgs izaicinājums, jo faktiski varam pieņemt jaunu speciālistu darbā tikai tad, kad iepriekšējais speciālists aiziet. Ar pēctecību tas nav savienojams.
Ja paskatāties uz šīm sešām struktūrvienībām un noslēgumā runājam par vienotu LNMM, kā jūs to redzat? Struktūra ir principiāli atšķirīga, katrai ēkai ir savs profils. Kā panākt, lai tas veiksmīgi darbojas zem viena jumta?
Tas, kas jau šobrīd labi darbojas un ir vienots, ir mūsu komunikācijas stratēģija un darbs ar auditoriju. Veids, kā mēs strādājam un kādas programmas piedāvājam, pielāgojot tās katras struktūrvienības saturam, ir vienots savā darbības algoritmā, mērķos un ideālos. Tas, kā mēs redzam darbu ar auditoriju visā LNMM, ir vienots.
Es gribētu daudz vairāk iedibināt tādus kolēģu sadarbības formātus, kas šīs atsevišķās, vēsturiski veidojušās satura vienības un kolekcijas daudz vairāk skata kompleksi. Veidojot izstādes un strādājot ar dažādām tēmām, mums, nenoliegsim, ir mazliet ērtāk skatīties savas tuvākās, vēsturiski veidojušās kolekcijas vai perioda ietvaros. Nav tā, ka mums nebūtu bijuši brīnišķīgi piemēri, kur ar LNMM saturu strādājam atvērtos sadarbības formātos. Bet to es gribētu stiprināt vairāk.
Protams, tas nevar būt pašmērķis, proti, ka tagad veidojam izstādi, paņemsim pa priekšmetam no katras ēkas un uzskatīsim to par veiksmīgu sadarbību. Tā tas nav domāts. Bet es redzu lielu potenciālu, tieši fokusējoties uz dažādām pētniecības tēmām vai arī reaģējot uz sabiedriskām aktualitātēm. Šādi mēs varam daudz vairāk stiprināt iekšējo un ārējo sadarbību.