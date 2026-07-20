VIDEO: Spēcīgās lietavas Talsu novadā izskalojušas ceļu Dursupē
Spēcīgās lietavas, kas šodien skārušas Latvijas rietumu daļu, radījušas sekas arī uz ceļiem. Talsu novada Dursupē ūdens straumes izskalojušas ceļa segumu, liecina sociālajos tīklos publicēts video.
Kadros redzams, ka ceļa malā izveidojušās dziļas izskalojuma vietas, bet ūdens lielā daudzumā plūst pāri brauktuvei.
Šodien visvairāk nokrišņu fiksēts Talsu un Ventspils novadā, kur lietus daudzums sasniedzis aptuveni 50–70 milimetrus – tas ir apjoms, kas atbilst gandrīz visa mēneša nokrišņu normai.
Spēcīgs un ilgstošs lietus var radīt lokālus applūšanas riskus, pārslogot lietus ūdens novadīšanas sistēmas un bojāt ceļu infrastruktūru.
Autovadītāji aicināti būt īpaši uzmanīgi, pārvietojoties pa mazākas nozīmes ceļiem un vietām, kur lietus ūdens var būt izskalojis brauktuves malas vai izveidojis bīstamus posmus.
Latvijas rietumu daļā iepriekš izsludināti arī brīdinājumi par stiprām lietavām, jo atsevišķās vietās nokrišņu daudzums var pārsniegt 50 milimetrus.