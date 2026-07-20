Policija meklē Rīgā bezvēsts pazudušu 12 gadus vecu meiteni
Foto: Valsts polcija
Pazudusī Jeļizaveta Dudņika
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Policija meklē Rīgā bezvēsts pazudušu 12 gadus vecu meiteni

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Jauns.lv / Valsts policija

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Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2013. gadā dzimušo Jeļizavetu Dudņiku, kura svētdien, 19. jūlijā, izgāja no mājām Rīgas Purvciema apkaimē un līdz šim nav atgriezusies.

Policija meklē Rīgā bezvēsts pazudušu 12 gadus vec...

Kā informē policija, jauniete no mājām devusies ap plkst. 9.00. Pēdējo reizi viņa redzēta tajā pašā dienā ap plkst. 16.30 bērnu laukumā pie tirdzniecības vietas Dzelzavas ielā.

Policija norāda, ka meitene arī iepriekš ir klaiņojusi.

Foto: Valsts polcija
Pazudusī Jeļizaveta Dudņika
Pazudusī Jeļizaveta Dudņika

Jeļizaveta ir aptuveni 150 centimetrus gara, tievas miesas būves. Viņai ir melni mati līdz pleciem, kā arī dzimumzīmes pie kreisās uzacs un deguna kreisajā pusē.

Pazudušā jauniete bija ģērbusies melnas krāsas “Nike” sporta kostīmā un melnos sporta apavos.

Valsts policija aicina ikvienu, kura rīcībā ir informācija par Jeļizavetas atrašanās vietu, nekavējoties zvanīt pa tālruņa numuru 112.
 

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