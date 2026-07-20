Mūžībā devusies Āraišu ezerpils ilggadējā pētniece Zigrīda Apala
89 gadu vecumā svētdien mūžībā devusies arheoloģe, Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstures goda doktore un Āraišu ezerpils ilggadējā pētniece Zigrīda Apala, informē Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks.
Apala dzimusi 1936. gadā, un viņas profesionālā dzīve vairāk nekā piecdesmit gadu garumā bija cieši saistīta ar Cēsu pili un Āraišu ezerpils Arheoloģisko parku.
Viņa bija nozīmīgs atbalsts arheologam Jānim Apalam Āraišu ezerpils izpētes un rekonstrukcijas laikā, palīdzot saglabāt un popularizēt vienu no nozīmīgākajiem Latvijas arheoloģijas pieminekļiem.
Zigrīda Apala pati pētīja arī Āraišu pili un 13.–14. gadsimta Uplantu kapsētu Drabešos, sniedzot būtisku ieguldījumu Latvijas viduslaiku arheoloģijas izpētē.
Vēlāk viņa aktīvi iesaistījās “Ezerpils fonda” darbā, kas rūpējās par Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka attīstību. Kopā ar Jāni Apalu viņa bija viena no Starptautiskās eksperimentālās arheoloģijas, brīvdabas muzeju, tradicionālo amatu un kultūras mantojuma interpretācijas asociācijas (EXARC) dibināšanas iniciatorēm 2003. gadā.
Āraišu ezerpils tolaik kļuva plaši pazīstama arī ārpus Latvijas – ar unikālajiem arheoloģiskajiem atradumiem un zinātniski pamatoto rekonstrukciju.
Sadarbībā ar EXARC kolēģiem īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, kas palīdzēja attīstīt arheoloģisko parku un nostiprināja tā vietu starptautiskajā eksperimentālās arheoloģijas un kultūras mantojuma apritē.
Zigrīdas Apalas ieguldījums Latvijas arheoloģijas un kultūras mantojuma saglabāšanā paliks nozīmīga mūsu vēstures daļa.