Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 11 000 pieteikumu pamatstudijām
Vienotajā uzņemšanā pamatstudijām astoņās Latvijas augstskolās šogad saņemti 11 277 pieteikumi, liecina informācija vienotās uzņemšanas vietnē.
No kopējā pieteikumu skaita apstiprināti 10 492 jeb 93,04% pieteikumu.
Studētgribētāji šogad varēja pieteikties Latvijas Universitātē (LU), Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā (RZA), Ekonomikas un kultūras augstskolā (EKA), Daugavpils Universitātē (DU), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU), Ventspils Augstskolā (VeA) un Vidzemes Augstskolā (ViA).
Vislielākais pieteikumu skaits tradicionāli saņemts Latvijas Universitātē – tajā apstiprināti 28 104 pieteikumi visās prioritātēs, tostarp 6072 pieteikumi ar pirmo prioritāti.
Rīgas Tehniskajā universitātē apstiprināti 12 135 pieteikumi, no kuriem 2404 norādīta kā pirmā prioritāte. Savukārt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē apstiprināti 3896 pieteikumi, tostarp 918 ar pirmo prioritāti.
Daugavpils Universitātē apstiprināti 2660 pieteikumi, Ekonomikas un kultūras augstskolā – 1073, Vidzemes Augstskolā – 616, bet Ventspils Augstskolā – 422 pieteikumi.
Vismazākais apstiprināto pieteikumu skaits bijis Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā – 288, no kuriem tikai 14 izvēlēti kā pirmā prioritāte.
Starp pieprasītākajām studiju programmām LU šogad ir “Ārstniecība”, “Tiesību zinātne”, “Psiholoģija”, “Komunikācijas zinātne”, “Biznesa vadība”, “Datorzinātnes”, “Pirmstiesas izmeklēšana”, “Māszinības” un “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas”.
Savukārt starp populārākajām programmām ierindojusies arī RTU programma “Datorsistēmas”.
Vienā pieteikumā pretendents var norādīt vairākas studiju programmas prioritārā secībā.
Pirmās kārtas rezultātus plānots paziņot 27. jūlijā pēc plkst. 11. Studētgribētājiem, kuri iegūs vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. jūlija plkst. 16 portālā “Latvija.lv” un jānoslēdz studiju līgums ar attiecīgo augstskolu.
Pretendenti, kuri pirmajā kārtā studiju vietu neiegūs vai saņems vietu zemākā prioritātē, varēs no 27. jūlija līdz 29. jūlija plkst. 16 pieteikties otrajai kārtai.
Kandidātu vietu konkursā noteiks iegūto punktu skaits jeb konkursa rangs, ko aprēķina, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus un citus konkrētās augstskolas noteiktos uzņemšanas kritērijus.