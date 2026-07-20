Stiprais lietus sagādā problēmas Rīgā: applūdušu sliežu dēļ apturēta tramvaju kustība
Stiprās lietusgāzes pirmdien radījušas satiksmes traucējumus Rīgā – applūduša sliežu ceļa dēļ apturēta 7. un 14. maršruta tramvaju kustība.
Kā informē uzņēmums “Rīgas satiksme”, Latgales ielā pie pieturas “Mazā Kalna iela” ūdens dēļ nav iespējams nodrošināt tramvaju kustību abos virzienos.
Lietavu dēļ pirmdienas pievakarē applūduši Krasta ielas, Brīvības gatves un Vesetas ielu posmi. Tāpat apgrūtināta satiksme 11. novembra krastmalā zem Akmens tilta. Uz notikuma vietām devies pašvaldības operatīvais transports, kas nepieciešamības gadījumā ūdenī atsūknēs.
Pirmdienas pēcpusdienā galvaspilsētā daudzviet lija stiprs lietus. Sinoptiķi brīdina, ka nokrišņi turpināsies arī naktī uz otrdienu – vietām Kurzemē un Ziemeļvidzemē iespējamas stipras pērkona lietusgāzes.
Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāmi mainīgi laikapstākļi – brīžiem debesis skaidrosies, tomēr iespējams lietus un pērkona negaisi.
Stipru lietusgāžu laikā galvaspilsētā nereti applūst ielas un tiek apgrūtināta gan autotransporta, gan sabiedriskā transporta kustība.