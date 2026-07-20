Latvijas skolēni Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē izcīna četras medaļas
Latvijas skolēni 58. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā izcīnījuši vienu sudraba un trīs bronzas medaļas, informē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).
Olimpiāde norisinājās no 10. līdz 19. jūlijam, un tajā piedalījās 363 skolēni no 92 valstīm.
Sudraba medaļu ieguva Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēns Pēteris Imants Mežciems. Savukārt bronzas godalgas izcīnīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni Kārlis Zalāns un Sofija Kleina, kā arī RTU Inženierzinātņu vidusskolas skolēns Bruno Kančs.
Kā norāda VIAA, šī gada olimpiādes teorijas uzdevumi bijuši vieni no sarežģītākajiem pēdējā desmitgadē. Dalībniekiem bija jādemonstrē zināšanas dažādās ķīmijas nozarēs, savukārt praktiskajā daļā piecu stundu laikā bija jāveic vairāki eksperimenti.
To vidū bija nezināmu skābju maisījumu identificēšana, enzīmu reakciju analīze un metāla kompleksa sintēze. Šie uzdevumi prasīja ne tikai padziļinātas teorētiskās zināšanas, bet arī augstu precizitāti laboratorijas darbā.