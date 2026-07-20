Kuras partijas tērē visvairāk? Priekšvēlēšanu kampaņās jau izlietoti gandrīz 900 000 eiro
Līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlikuši nepilni trīs mēneši, un politiskās partijas priekšvēlēšanu kampaņās jau deklarējušas gandrīz 900 000 eiro lielus aģitācijas izdevumus. Visvairāk līdzekļu līdz šim atvēlējušas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Nacionālā apvienība" (NA) un "Apvienotais saraksts" (AS), informē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB).
No 6. jūnija, kad oficiāli sākās priekšvēlēšanu aģitācijas periods, līdz 19. jūlijam politiskās organizācijas noslēgušas līgumus par limitētajiem priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem 899 636 eiro apmērā.
Katrai partijai maksimāli pieļaujamais limitēto priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu apmērs šajās vēlēšanās ir 1 039 582 eiro. Šajā summā tiek ieskaitīti gan partijas, gan deputātu kandidātu individuālie tēriņi par reklāmu un aģitāciju, taču tajā neietilpst, piemēram, reklāmu izgatavošana, kampaņas plānošana, dizaina izstrāde vai konsultāciju pakalpojumi.
Līdz šim lielākos līgumus par priekšvēlēšanu aģitāciju noslēgušas:
- "Latvija pirmajā vietā" – 251 626 eiro;
- "Nacionālā apvienība" – 164 196 eiro;
- "Apvienotais saraksts" – 158 306 eiro;
- Zaļo un zemnieku savienība – 144 715 eiro;
- "Progresīvie" – 83 028 eiro;
- "Jaunā vienotība" – 47 485 eiro;
- "Suverēnā vara"/"Apvienība Jaunlatvieši" – 25 212 eiro.
Pārējie politiskie spēki līdz šim deklarējuši mazākus aģitācijas izdevumus.
KNAB atgādina, ka personas, kuras nav saistītas ar politiskajām partijām vai to apvienībām, priekšvēlēšanu aģitācijai par vai pret kādu politisko spēku drīkst tērēt ne vairāk kā 11 700 eiro. Šis ierobežojums attiecas uz reklāmu, sponsorēšanu, labdarību, dāvinājumiem, pabalstiem un pasta pakalpojumiem. Līdz šim neviena ar partijām nesaistīta persona šādus izdevumus nav deklarējusi.
Reklāmas pakalpojumu sniedzējiem un aģitācijas veicējiem ir pienākums trīs dienu laikā pēc līguma noslēgšanas par to informēt KNAB. Vienlaikus birojā norāda, ka iesniegtā informācija vēl nenozīmē, ka pakalpojums jau sniegts vai par to veikta samaksa, turklāt partijas līdz pat vēlēšanu dienai iesniegtos datus var precizēt.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijā notiks 3. oktobrī.