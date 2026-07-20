Viens "Vivi" dīzeļvilciens aprīkots ar uzkodu un kafijas automātiem
Viens no "Vivi" dīzeļvilcieniem aprīkots ar uzkodu un kafijas automātiem, portālu Jauns.lv informēja AS "Pasažieru vilciena" (PV).
Pilotprojekta laikā automāti uzstādīti vienā modernizētajā dīzeļvilcienā ar četriem vagoniem, kas kursēs visos dīzeļvilcienu maršrutos.
Lēmums pieņemts, reaģējot uz pasažieru pieprasījumiem. PV pasažieru aptauja liecina, ka gandrīz piektā daļa jeb 20% aptaujāto norādīja, ka novērtētu uzkodu un dzērienu automātus, kafejnīcu vai restorānvagonu.
Automātos pasažieriem būs pieejams dzeramais ūdens, gāzētie dzērieni, saldās un sāļās uzkodas, kā arī kafija un citi karstie dzērieni. Par pirkumiem būs iespējams norēķināties gan ar skaidru naudu, gan maksājumu kartēm.
Automātu darbību nodrošinās SIA "CoffeeGrand".
Uzņēmumā skaidro, ka automāti uzstādīti vietā, kas ļāva saglabāt iespējami lielāku sēdvietu skaitu. Automātu uzstādīšanas dēļ vilcienā ir par divām pasažieru sēdvietām mazāk, vienlaikus pilnībā saglabātas abas vietas pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām.
Ņemot vērā prognozējamo atkritumu apmēra pieaugumu, vilcienā ierasto mazo atkritumu tvertņu vietā uzstādītas lielākas tvertnes.
Pilotprojekta laikā PV izvērtēs pasažieru atsaucību un automātu izmantošanas intensitāti, lai lemtu par šāda pakalpojuma ieviešanas iespējām arī citos vilcienos.
PV un "Fifty5Blue" (iepriekš "Kantar") aptaujā piedalījās 4475 respondenti. Aptauja veikta PV pasažieru vidū no 2025. gada 10. decembra līdz 2026. gada 5. janvārim.
Kā ziņots, 2025. gadā PV pārvadāja kopumā 21,333 miljonus pasažieru, kas ir par 9,7% vairāk nekā gadu iepriekš.
PV izveidots 2001. gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no VAS "Latvijas dzelzceļš" veiktajām funkcijām.