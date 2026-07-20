Lietuvas aizsardzības ministrs: Putins pēc neveiksmēm Ukrainā meklē jaunus mērķus Baltijā
Putinam nespējot gūt izšķirošus panākumus karā pret Ukrainu, Kremlis meklē citas iespējas demonstrēt militāru spēku. Par iespējamiem nākamajiem mērķiem Krievija uzskata Baltijas valstis un Poliju, pirmdien paziņoja Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns.
"Tā kā karš Ukrainā nevirzās tā, kā to bija plānojusi Krievija, viņi nevar uzvarēt, un šobrīd pašā Krievijā grand sprādzieni, trūkst degvielas, (..) Krievijas sabiedrība jau uzdod jautājumus Kremļa režīmam, kāpēc tā notiek un kur ir solītā uzvara," Lietuvas sabiedriskajam radio teica Kauns.
Kā norādīja ministrs, lai novērstu iespējamos hibrīduzbrukumus, ik dienas tiek analizēta izlūkinformācija, un rīcība tiek saskaņota ar sabiedrotajiem.
"Mēs izvērtējam situāciju, redzam Krievijas agresīvo toni, nepamatotos apvainojumus Baltijas valstīm un provokatīvo rīcību. Lietuva ar savu rīcību nekādā veidā neprovocē Krieviju. Mēs esam suverēna valsts, NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts, un mēs izvēlamies stiprināt savu aizsardzību, savu armiju, padziļināt integrāciju ar civilizētām rietumvalstīm, un tam nekādā ziņā nevajadzētu provocēt Krieviju," teica ministrs.