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Šodien 16:15
Pazudušā ūdenslīdēja lieta: policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem
12. jūlijā Talsu novadā, Rojas pagastā, Rojā 1965. gadā dzimis vīrietis, ūdenslīdējs Juris Dmiščuks nodarbojies ar niršanu 10 jūras jūdzes no Rojas, bet neatgriezās laivā. Krasta apsardze vairākas dienas veica vīrieša meklēšanas pasākumus, izmantojot kuģus, lidmašīnu un helikopteru no Igaunijas puses, bet vīrietis nav atrasts.
Vīrieša smagā ekipējuma dēļ pastāv tikai neliela iespēja, ka vīrieti varētu izskalot krastā un ja tas notiks, tad, visticamāk, posmā no Rojas līdz Rīgai un tādā gadījumā aicinām zvanīt operatīvajiem dienestiem pa tālruņa numuru 112.