Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēs uzņemti 3690 skolēni, uzņemšana turpinās
Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēs vēl pieejamas aptuveni 164 brīvas vietas. Brīvo vietu skaits ik dienu mainās, jo daļa skolēnu izvēlas turpināt mācības citās skolās. Pretendenti tām var pieteikties, iesniedzot pieteikumu klātienē izvēlētajā skolā vai nosūtot e-parakstītu iesniegumu uz skolas e-pastu. Par brīvajām vietām pašvaldība aicina sazināties ar interesējošo skolu.
Brīvas vietas ir Rīgas 9.vidusskolā, Rīgas 21. vidusskolā, Rīgas 31. vidusskolā, Rīgas 33. vidusskolā, Rīgas 88. vidusskolā, Rīgas 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas Ukraiņu vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā.
Par brīvām tiek uzskatītas tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām.
Svarīgi zināt, ka jaunu pieteikumu iesniegšana elektroniskajā uzņemšanas sistēmā ir noslēgusies. Ja iepriekš pieteikums sistēmā jau ir iesniegts, tas saglabājas aktīvs arī tad, ja pretendents piesakās uz brīvajām vietām. Arī pēc pieteikšanās uz brīvajām vietām pretendents var saņemt uzaicinājumu uz kādu no iepriekš elektroniski izvēlētajām skolām, ja tajā vēlāk atbrīvojas vieta.
Jāņem vērā, ka brīvo vietu skaits mainās, jo pieteikšanās notiek nepārtraukti. Publicētie dati ir aktualizēti uz 20. jūliju līdz plkst. 13.00, savukārt jaunākā informācija par brīvajām vietām pieejama Rīgas pašvaldības tīmekļvietnē riga.lv un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē iksd.riga.lv. Interesenti var sazināties arī atsevišķi ar konkrēto skolu.
Uzņemšana 10. klasēs uz brīvajām vietām turpinās līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl ir pieejamas brīvas vietas.
Šobrīd galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. klasēs uzņemti 3690 pretendenti, savukārt 272 pretendentam ir statuss "Uzaicinājums apstiprināts". Vienlaikus šonedēļ norisinās uzņemšana arī profesionālās izglītības iestādēs, tādēļ turpinās pretendentu plūsma starp izglītības iestādēm, kas ietekmē uzņemšanas rindu virzību arī Rīgas pašvaldības skolās.
Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4780 unikālajiem pretendentiem jeb 90% no visiem pretendentiem. Līdz šim noraidīti 4694 uzaicinājumi, bet 20 145 uzaicinājumi anulēti.
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Rīgas Valsts Āgenskalna ģimnāzijā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzijā, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, Rīgas Centra humanitārā vidusskolā, Rīgas 72. vidusskolā, Rīgas 51. vidusskolā, J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolā, Rīgas Angļu ģimnāzijā, Rīgas 80. vidusskolā, Rīgas 40. vidusskolā, Rīgas 25. vidusskolā, Rīgas 95. vidusskolā, Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā, Rīgas Ostvalda vidusskolā klases ir nokomplektētas.