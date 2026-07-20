IUB atceļ divu Dziesmu un deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju konkursu rezultātus
Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļēji pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) rīkotajiem XXVIII Vispārējo latviešu dziesmu un XVIII deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus, liecina IUB komisijas lēmumi.
SIA "Dziesma dejo" sūdzību iesniedza par latviešu skatuviskās dejas lieluzveduma mākslinieciskās koncepcijas konkursu, kurā par uzvarētāju bija atzīts SIA "Magic Nebula" piedāvājums, kopvērtējumā saņemot 196 punktus, bet "Dziesma dejo" iesniegtais projekts ieguva 175 punktus un otro vietu.
Savukārt SIA "AI Music solutions" iesniedza sūdzību par pūtēju orķestru koncerta mākslinieciskās koncepcijas konkursu, kurā uzvarēja piedāvājums ar devīzi "AIE 38", bet "AI Music solutions" iesniegtā iecere ieguva otro vietu.
"Dziesma dejo" savā sūdzībā pauda šaubas par viena žūrijas komisijas locekļa objektivitāti, uzskatot, ka tādējādi pieļauts Publisko iepirkumu likuma pārkāpums. Uzņēmuma ieskatā šis loceklis uzvarējušajam piedāvājumam piešķīris maksimālo punktu skaitu, savukārt citiem piedāvājumiem - zemāku punktu skaitu, un pēc iesniedzēja domām ir personiski un materiāli ieinteresēts uzvarējušā projekta atbalstīšanā, jo ar vienu no tā autoriem ir ilggadējs profesionāls partneris.
Savukārt "AI Music solutions" uzsvēra, ka lēmums pieņemts, pastāvot interešu konfliktam, jo vairākiem žūrijas komisijas locekļiem esot ciešas saites ar uzvarējušā projekta autoriem, kas, iesniedzēja ieskatā, izskaidro neobjektivitāti un iespējamu saskaņotu rīcību. Iesniedzējs arī uzskatīja, ka žūrijas komisijas locekļi pēc projektā iekļauto skaņdarbu autores varējuši identificēt tā autorus.
IUB komisija abus šos iebildumus noraidīja, norādot, ka projekti abos konkursos vērtēti anonīmi un dalībnieku identitāte žūrijai kļuvusi zināma tikai pēc žūrijas gala lēmuma pieņemšanas. Attiecībā uz pieņēmumu, ka žūrijas locekļi varējuši identificēt "AIE 38" autorus pēc skaņdarbu autores, IUB komisija norādīja, ka tas ir tikai iesniedzēja pieņēmums, piebilstot, ka anonimitātes prasības attiecas uz projekta devīzes izvēli un identificējošiem marķējumiem, nevis tā saturu, un ka noteikta komponista skaņdarbu izvēle jebkurā gadījumā nevarot būt pamats piedāvājuma noraidīšanai.
Par abu konkursu žūrijas locekļu un uzvarējušo projektu autoru profesionālajām saitēm IUB komisija norādīja atšķirīgi. Pūtēju orķestru koncerta lietā komisija atsaucās uz pašu iesniedzēju, kurš savā iesniegumā norādījis, ka Latvijas muzikālā vide ir cieši saistīta un liela daļa profesionālu mūziķu savstarpēji ir gan kopā mācījušies, gan ir darba kolēģi, tāpēc, IUB komisijas ieskatā, iesniegumā aprakstītie kontakti, visticamāk, lielākā vai mazākā mērā pastāv arī pārējo šī konkursa dalībnieku un žūrijas locekļu starpā.
Skatuviskās dejas lieluzveduma lietā IUB komisija, vadoties no pasūtītāja sniegtajiem paskaidrojumiem, secināja, ka jebkuram no žūrijas locekļiem kā nozares pieredzējušiem profesionāļiem iepriekš ir bijusi vai arī patlaban varētu pastāvēt kāda profesionāla saistība ar projekta autoriem.
Par nepamatotiem IUB komisija atzina arī abu uzņēmumu iebildumus, ka žūrijai vērtējumi bijuši jāpiešķir tikai noteiktās gradācijās. Komisija secināja, ka abu konkursu nolikumos noteiktā punktu skala ir vienīgi metodisks palīglīdzeklis žūrijas locekļiem, nevis strikti fiksēta skala, un nolikumi pieļauj piešķirt jebkuru punktu skaitu no nulles līdz attiecīgā kritērija maksimumam.
Par pamatotu IUB komisija atzina iebildumu, ka piešķirtie vērtējumi nav pamatoti. Abos gadījumos žūrijas komisijas locekļu individuālajās vērtēšanas lapās norādīts vienīgi piešķirtais punktu skaits bez skaidrojuma, kas IUB komisijai liedz pārbaudīt, vai vērtējums atbilst nolikumos noteiktajiem kritērijiem.
Ņemot vērā konstatēto, IUB komisija abos gadījumos aizliedza LNKC sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkuma līgumu ar konkursos noteiktajiem uzvarētājiem, kā arī atcēla LNKC pieņemtos lēmumus par abu konkursu rezultātiem. LNKC 30 darbdienu laikā no lēmumu paziņošanas jānodrošina, ka žūrijas komisijas locekļi sniedz pamatojumu katram piešķirtajam vērtējumam un ka ar šo pamatojumu var iepazīties konkursu dalībnieki, pēc tam jāpieņem jauns lēmums, par to informējot IUB un visus dalībniekus.
IUB komisijas lēmumus mēneša laikā no paziņošanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Kā vēstīts, jūnijā kļuva zināms, ka par abu konkursu rezultātiem IUB iesniegtas divas atsevišķas sūdzības - vienu no tām iesniedza "Dziesma dejo", otru - "AI Music solutions".