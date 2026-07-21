VIDEO: vai top videi draudzīgākais reģions valstī? Ir joma, kurā Mārupes iedzīvotāji rāda piemēru visiem citiem
Mārupes novads ir iedzīvotāju vecuma ziņā jaunākais Latvijā – šeit lielākoties dzīvo jaunas ģimenes ar bērniem. Iedzīvotājiem ir augstas prasības pret vidi, un viņi novērtē viedās tehnoloģijas, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti.
Pašvaldībai ir jāspēj iet laikam līdzi, ieviešot aizvien jaunus videi draudzīgus risinājumus dažādās nozarēs. Labs piemērs sabiedrības un vietvaras veiksmīgai un produktīvai mijiedarbībai ir saules paneļu skaits. Pēc AS “Sadales tīkls” aktuālajiem datiem, Mārupes novadā mikroģeneratoru (līdz 11,1 kW) kopējā atļautā jauda ir 19 775 kW, kas to ierindo pirmajā vietā Latvijā.
Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece attīstības un vides jautājumos Ilze Krēmere stāsta – lai sasniegtu ambiciozo mērķi, proti, līdz 2050. gadam pašvaldībā samazināt CO2 emisijas par 80 %, svarīgi ir ne tikai lieli un apjomīgi projekti. Arī nelielas iniciatīvas tuvina šim mērķim.
Taču katrs projekts, kam jāgūst arī politiskās vadības atbalsts un labvēlība, balstās konkrētos aprēķinos. “Ielu apgaismojums ir svarīgs elements, kas patērē daudz elektroenerģijas, īpaši tik lielā novadā, kāds ir Mārupes novads. Kad vēl nebija pieejami ārējie finanšu līdzekļi, sākām pilotprojektu, lai apzinātu, cik varētu ietaupīt, uzstādot energoefektīvus ielu apgaismes līdzekļus. Sākām ar dažām ielām un tad varējām pierādīt vadībai ekonomiju, kas ļāva jau vēlāk, pēc administratīvi teritoriālās reformas, realizēt divus apjomīgus projektus, katru aptuveni miljona eiro vērtībā, – nomainīt pilnīgi visu ielas apgaismojumu gan Mārupē un Mārupes pagastā, gan Babītes un Salas pagastā uz energoefektīvu risinājumu. Joprojām – piecus sešus gadus pēc projekta sākšanas – elektrības patēriņš nav sasniedzis līmeni, kāds tas bija sākotnēji,” stāsta izpilddirektora vietniece. To izdevies panākt arī ar apgaismojuma dimmēšanu, kas regulē gaismas intensitāti, to samazinot naktīs, tādējādi ietaupījums ir vēl lielāks.
Mārupes novads ir pirmais Latvijā, kas realizēja pilotprojektu par energokopienu izveidi, 2018. gadā uzstādot saules paneļus rindu mājai Mārasciemā un daudzdzīvokļu namam Jaunmārupē. “Tā kā rindu māja ir kopīpašums, iedzīvotāji vienojās, ka elektrību no saules paneļiem viņi, protams, primāri izmanto savām vajadzībām (katram ir savs skaitītājs), taču pāri palikušo viņi izmanto tāpat kā daudzdzīvokļu mājā koplietošanas telpām, piemēram, kāpņu telpai, pagrabam, āra apgaismojumam. Un ar šo pilotprojektu izdevies sakārtot arī likumdošanu, jo mūsu tā rezultātā tagad valstī ir iespējams nodibināt energokopienu, kur elektrību var izmantot savām vajadzībām un arī nodot kopējā tīklā,” skaidro Ilze Krēmere.
Māju saimnieki, kuru īpašumā tiek izmantots kāds no videi draudzīgiem enerģijas veidiem, var pieteikties pašvaldībā saņemt īpašu goda zīmi, ko izvietot pie sētas. Tā vēstī, ka šeit izmanto zaļo enerģiju, un kā simbols šajā zīmē izmantots pupuķis. “Šis putns dzīvo tīrā un zaļā vidē. Un tas tika pamanīts Mārupes novada iedzīvotāju pagalmos. Kad 2021. gadā pēc reformas apvienojās Mārupes un Babītes novads, iedzīvotāji bija tie, kas izvirzīja pupuķi par jaunā Mārupes novada simbolu. Pupuķa tēls tagad rotā gan novada ģerboni, gan ir integrēts tā zīmolā. Tas apliecina, ka iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi, kādā vidē viņi dzīvo un ko viņi augstu novērtē.”
Pievēršoties tuvākajiem nākotnes plāniem – šovasar pirmsskolas izglītības iestādēm “Mārzemīte” un “Lienīte”, kā arī Babītes vidusskolai uz jumta tiek uzstādīti saules paneļi, kas ļaus ekonomēt un izmantot videi draudzīgu enerģiju. Taču ne mazāk svarīga pašvaldībai šķiet sabiedrības izglītošana, tāpēc paredzēts iestādēs publiski pieejamā vietā izvietot monitoru, kas rādīs iegūtās enerģijas apjomu, tādējādi gan bērni, gan jebkurš iestādes apmeklētājs varēs sekot tam līdzi.
Lai pašvaldība spētu realizēt videi draudzīgus risinājumus, Ilze Krēmere akcentē sadarbību. Tā ir mijiedarbība starp politiķiem, izpildvaru, sabiedrību kopumā, jo tikai šādā veidā iespējams tiekties uz plānošanas dokumentos noteikto pašvaldības ambiciozo mērķi – ievērojami samazināt CO2 izmešus.
PROJEKTU ""Klimata kurss" – SIA "Izdevniecība "Rīgas Vilņi"" sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā" FINANSIĀLI ATBALSTA EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS.