Kultūra
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Imantdienām - 50: Cēsu pils parkā gaidāmi vērienīgi komponista Imanta Kalniņa jubilejas svētki
Sestdien, 25. jūlijā, Cēsu pils parka estrādē ar īpašu koncertu tiks atzīmēta Imantdienu 50 gadu jubileja. Šajā muzikālajā notikumā vienlaicīgi tiks svinēta komponista Imanta Kalniņa 85. dzimšanas diena un Cēsu 820. jubileja, informēja koncerta producents Sandis Mohovikovs.
Imantdienu jubilejas koncerta pirmajā daļā muzicēs Vidzemes kamerorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā, kā arī dziedātāji Olga Rajecka, Uģis Roze un ģitārists Aivars Gudrais, muzikālā apvienība "Raxtu Raxti", "Tev tuvumā", kuras sastāvā ir Ilze Ķuzule-Skrastiņa un Artūrs Skrastiņš, Kristiāna Stirāne, Līva Kalniņa un Elvijs Bušs, Agnese, Ainars Mielavs un Aleksandra Špicberga.
Otrajā daļā uzstāsies grupa "Autobuss debesīs" kopā ar Vidzemes kamerorķestri, bet noslēgumā - grupa "Menuets". Gaidāma arī mūziķu sadziedāšanās ar publiku, kas ir šā pasākuma neatņemama sastāvdaļa.