Politika
Šodien 15:13
Oficiāli amatā stājies Lielbritānijas jaunais premjers Endijs Bērnems
Lielbritānijā pirmdien notikusi varas maiņa. Karalis Čārlzs III par jauno premjerministru iecēlis Endiju Bērnemu, uzticot viņam veidot jauno valdību.
Vēl pirms tam Lielbritānijas karalis Bekingemas pilī pieņēma līdzšinējā valdības vadītāja Kīra Stārmera demisiju.
Stājoties amatā, Bērnems apsolīja īstenot desmit gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavē Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjers gan steidza piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavotos valdības vadītāja amatā palikt desmit gadus.
Atstājot Dauningstrītu, Stārmers paziņoja, ka viņš savu darbu esot padarījis un ka atstājis valsti stiprāku un taisnīgāku, nekā tā bijusi pirms viņa.