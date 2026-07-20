Ērgļu pagasta "Brīvuļu" mājās atgriežas mājkoncertu tradīcija
Pēc ilgāka pārtraukuma Ērgļu pagasta "Brīvuļu" mājās atgriežas mājkoncertu tradīcija. Sestdien, 26. jūlijā, plkst. 17.00 klasiskās mūzikas ģilde "Euterpe" aicina uz vasarīgu klasiskās mūzikas koncertu "Vasaras vakara lirika "Brīvuļu" mājās. Andrejam Laukmanim – 85".
Koncertā skanēs pasaules opermūzikas, operešu, spāņu sarsuēlu un neapolitāņu dziesmu populārākās melodijas. Pasākumā īpaši tiks godināts latviešu komponists un pianists Andrejs Laukmanis, atzīmējot viņa 85. jubileju.
Uzstāsies soprāns Anta Jankovska, baritons Nauris Indzeris, pianiste Helēna Laukmane, kā arī pats jubilārs Andrejs Laukmanis.
Koncerta rīkotāji vēlas atjaunot kādreiz iecienīto "Brīvuļu" mājkoncertu tradīciju. Deviņdesmito gadu nogalē vasarās pie Pulgošņa ezera notika bezmaksas dziedošo aktieru koncerti, kurus apmeklēja gan Ērgļu pagasta iedzīvotāji, gan viesi. Toreiz pie klavierēm muzicēja pats māju saimnieks Andrejs Laukmanis, bet koncertos piedalījās tādi mākslinieki kā Žoržs Siksna, Rūdolfs Plēpis, Imants Skrastiņš un Guntis Skrastiņš.
Rīkotāji cer, ka arī šodien novada iedzīvotāji novērtēs iespēju apmeklēt kvalitatīvu kultūras pasākumu savā apkārtnē un atkal iedzīvināt šo skaisto tradīciju.
Ieeja koncertā ir bez maksas. Pasākums notiks brīvā dabā, tāpēc apmeklētāji aicināti izvēlēties laikapstākļiem piemērotu apģērbu un, ja iespējams, līdzi paņemt savu sēdvietu. Informācijai par precīzu koncerta atrašanās vietu ierakstīt Waze aplikācijā Ērgļu pagasta “Brīvuļi” vai zvanīt 26426474.