60 gadi kopā - Valmieras novada iedzīvotāji Imants un Elīna Jerkini atzīmē Dimanta kāzas
Pirms 60 gadiem Valmieras novada iedzīvotāji Imants un Elīna Jerkini viens otram deva solījumu būt kopā gan priekos, gan izaicinājumos. Šovasar pāris atzīmējis īpašu dzīves notikumu – Dimanta kāzu jubileju jeb 60 laulībā pavadītus gadus.
Sešās kopā pavadītajās desmitgadēs viņu dzīvesstāsts kļuvis par apliecinājumu tam, ka ilga un stipra laulība balstās mīlestībā, uzticībā un savstarpējā cieņā. Šīs vērtības viņi apliecinājuši ne tikai vārdos, bet arī ikdienas rūpēs un spējā būt līdzās vienam otram visos dzīves brīžos.
Vaicāti par ilgas un laimīgas laulības noslēpumu, abi ir vienisprātis – viss balstās mīlestībā, cieņā vienam pret otru un kopīgās interesēs.
Dimanta kāzas ir viens no retāk sasniedzamajiem laulības jubileju notikumiem, simbolizējot sešas kopā pavadītas desmitgades un attiecību stiprumu, kas izturējis laika pārbaudījumus.
Jubilāri saņēmuši sirsnīgus sveicienus un laba vēlējumus, lai arī turpmāk ik diena būtu piepildīta ar sirds siltumu, gaišiem mirkļiem un kopā būšanas prieku.