60 gadi kopā – Valmieras novada iedzīvotāji Imants un Elīna Jerkini atzīmē Dimanta kāzas
Foto: Valmieras novads
Valmieras novada iedzīvotāji Imants un Elīna Jerkini atzīmē Dimanta kāzas.
Novadu ziņas

60 gadi kopā - Valmieras novada iedzīvotāji Imants un Elīna Jerkini atzīmē Dimanta kāzas

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Pirms 60 gadiem Valmieras novada iedzīvotāji Imants un Elīna Jerkini viens otram deva solījumu būt kopā gan priekos, gan izaicinājumos. Šovasar pāris atzīmējis īpašu dzīves notikumu – Dimanta kāzu jubileju jeb 60 laulībā pavadītus gadus.

60 gadi kopā – Valmieras novada iedzīvotāji Imants...

Sešās kopā pavadītajās desmitgadēs viņu dzīvesstāsts kļuvis par apliecinājumu tam, ka ilga un stipra laulība balstās mīlestībā, uzticībā un savstarpējā cieņā. Šīs vērtības viņi apliecinājuši ne tikai vārdos, bet arī ikdienas rūpēs un spējā būt līdzās vienam otram visos dzīves brīžos.

Vaicāti par ilgas un laimīgas laulības noslēpumu, abi ir vienisprātis – viss balstās mīlestībā, cieņā vienam pret otru un kopīgās interesēs.

Dimanta kāzas ir viens no retāk sasniedzamajiem laulības jubileju notikumiem, simbolizējot sešas kopā pavadītas desmitgades un attiecību stiprumu, kas izturējis laika pārbaudījumus.

Jubilāri saņēmuši sirsnīgus sveicienus un laba vēlējumus, lai arī turpmāk ik diena būtu piepildīta ar sirds siltumu, gaišiem mirkļiem un kopā būšanas prieku.

Tēmas

ValmieraValmieras novads

Citi šobrīd lasa