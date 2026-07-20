Pēc kiberuzbrukuma "Latvijas valsts mežiem" tas pats hakeris uzdarbojies arī Rumānijā
Tas pats hakeris, kurš pirms mēneša uzlauza "Latvijas valsts mežu" IT sistēmas, tagad nonācis Rumānijas izmeklētāju redzeslokā. Kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" informē, ka sniedz palīdzību šī kiberuzbrukuma izmeklēšanā.
"Cert.lv" norāda, ka uzbrucējs ar segvārdu "Bytetobreach", kas tiek saistīts arī ar šā gada jūnijā notikušo Latvijas valsts mežu (LVM) kiberdrošības incidentu un datu noplūdi, pagājušajā nedēļā publiski paziņojis par uzbrukumu arī Rumānijas Nacionālajai kadastra un zemesgrāmatu aģentūrai.
Lai palīdzētu Rumānijas kolēģiem noskaidrot situāciju un mazināt potenciālo apdraudējumu, "Cert.lv" dalījās ar LVM incidenta analīzes laikā iegūto tehnisko informāciju, kas varētu palīdzēt situācijas izpētē un draudu mazināšanā.
Tāpat "Cert.lv" atzīmē, ka Latvijas kibertelpā joprojām tiek novērota minētā uzbrucēja aktivitāte un mēģinājumi identificēt jaunus uzbrukuma mērķus, taču šie mēģinājumi tiek sekmīgi atvairīti.
Jauns.lv jau vēstīja par kiberuzbrukumu LVM IT sistēmām, kas tika konstatēts 22. jūnijā. Pēc uzbrukuma drošības apsvērumu dēļ tika atslēgtas un nebija pieejamas LVM uzturētās ārējās informācijas tehnoloģiju sistēmas - "LVM GEO", karšu pakalpojumu sistēma, kā arī medību lietotne "Mednis". Tāpat tika atslēgtas vairākas LVM iekšējās sistēmas, kas nodrošina uzņēmuma informācijas apmaiņu ar LVM pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmuma klientiem.
Atbildību par kiberuzbrukumu LVM uzņēmies ārvalstu izspiedējvīrusu jeb "ransomware" grupējums. Saistībā ar incidentu Valsts policija sākusi kriminālprocesu, un kiberincidenta apstākļu skaidrošanā iesaistījusies arī institūcija "Cert.lv".