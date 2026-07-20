VVD: ugunsgrēks Rīgas ostā nav radījis būtisku kaitējumu videi
Ugunsgrēks metāllūžņu noliktavā Rīgas ostā nav radījis būtisku kaitējumu videi, informēja Valsts vides dienests (VVD) sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska.
VVD norāda, ka negatīvās ietekmes no ugunsgrēka metāllūžņu noliktavā galvenokārt saistītas ar piedūmojumu, kā arī ar piesārņojumu no ugunsgrēka dzēšanas ūdeņiem. Dzēšanas ūdeņi novadīti uz teritorijā esošo lietus ūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu, kas uztver suspendētās vielas un naftas produktus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izplūdes vietā izvietoja absorbējošās un norobežojošas bonas, kā arī Daugavas akvatorija situācijas uzraudzībā iesaistījās SIA "LVR Flote".
Kā skaidro Jalinska, patlaban VVD rīcībā esošie fakti un dati neliecina par būtisku kaitējumu videi. Valsts policija turpina darbu, ar mērķi izvērtēt negadījuma cēloņus. Pēc slēdzienu saņemšanas būs iespējams izdarīt noteiktus secinājumus, un atbildīgajām personām uzdot veikt preventīvos pasākumus šādu negadījumu novēršanai turpmāk, skaidro VVD pārstāve.
Jau ziņots, ka ugunsgrēks metāllūžņu pārkraušanas laukumā Rīgas ostā, Vecmīlgrāvī, Meldru ielā 3 izcēlās 17. jūlijā un ugunsdzēsējiem to izdevās nodzēst gandrīz pēc 12 stundu darba 18. jūlija rītā.
Negadījuma vietā 300 kvadrātmetru platībā dega metāllūžņu kaudze. Notikuma vietā strādāja vairāk nekā 30 ugunsdzēsēji, bija iesaistītas sešas autocisternas un divas autokāpnes. Tika izveidots operatīvais štābs, kurā līdzdarbojās VUGD, uzņēmuma pārstāvis, Valsts policija, Ostas policija, VVD, Rīgas pašvaldības policija, Rīgas brīvostas, kā arī Rīgas Civilās aizsardzības komisijas pārstāvis.
Ugunsgrēka dzēšanas laikā notikuma vietas apsekošanai vairākkārt tika izmantots bezpilota gaisa kuģis, savukārt ugunsgrēka dzēšanai no ostas puses ugunsdzēsēji izmantoja velkoni "Stella". Pēc VVD rekomendācijām Daugavā tika izvietotas absorbējošās bonas 30 metru garumā, lai ierobežotu iespējamo piesārņojuma izplatīšanos, jo upes akvatorijā ieplūda liels daudzums neattīrītu ugunsdzēsības notekūdeņu.
Notikuma vietā strādāja arī trīs skartā uzņēmuma nodrošinātas tehnikas vienības, kas pārkrāva metāllūžņus, lai ugunsdzēsēji varētu piekļūt degšanas un gruzdēšanas perēkļiem.
Par notikušo uzsākts kriminālprocess. Pagaidām precīza informācija par ugunsgrēka cēloņiem nav, to noskaidros izmeklēšanas laikā, norādīja Valsts policijā.
Kā piektdien informēja Rīgas dome, ostas teritorijā Meldru ielā 3 degošajā kaudzē atradās aptuveni 30 000 tonnu metāllūžņu. Saskaņā ar sākotnējo informāciju aizdegšanos, iespējams, izraisīja lielais karstums un tehnikas darbības rezultātā radušās dzirksteles.
Ugunsgrēks radīja spēcīgu sadūmojumu, tādēļ Vecmīlgrāvja un Vecāķu apkaimju iedzīvotāji tika aicināti aizvērt logus un neuzturēties ārpus telpām.