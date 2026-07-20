Eiropā izplatās reta ādas infekcija - SPKC aicina pievērst uzmanību simptomiem
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) informē ārstniecības personas un iedzīvotājus par dermatofiliozi – retu bakteriālu ādas slimību, ko izraisa baktērija Dermatophilus congolensis. Lai gan līdz šim saslimšana galvenokārt bija saistīta ar kontaktu ar inficētiem dzīvniekiem, kopš 2025. gada Eiropā reģistrēti arī gadījumi, kad infekcija izplatījusies no cilvēka uz cilvēku cieša ādas kontakta ceļā.
Līdz šim dermatofilioze visbiežāk skāra liellopus, aitas, zirgus un citus dzīvniekus, bet cilvēki inficējās pēc saskares ar slimiem dzīvniekiem vai to bioloģiskajiem materiāliem. Tomēr pēdējo gadu laikā Eiropā aprakstīti gadījumi, kad infekcija pārnesta cieša ādas kontakta laikā, tostarp seksuālu kontaktu laikā.
SPKC norāda, ka baktērija var tikt pārnesta arī ar koplietotiem priekšmetiem vai virsmām, īpaši siltā un mitrā vidē, piemēram, saunās.
Lielākā daļa līdz šim Eiropā reģistrēto saslimšanas gadījumu konstatēti vīriešiem, kuriem ir sekss ar vīriešiem. Aprakstīti arī atsevišķi gadījumi, kas saistīti ar inficēšanos cīņas sporta nodarbību laikā.
Kādi ir slimības simptomi?
Dermatofilioze var izpausties ar:
- apsārtušiem vai jutīgiem ādas bojājumiem;
- pūtītēm līdzīgiem vai strutainiem izsitumiem;
- pūslīšiem un krevelēm;
- ādas zvīņošanos;
- niezi vai dedzinošu sajūtu.
Eiropā aprakstītajos gadījumos ādas bojājumi visbiežāk novēroti dzimumorgānu un cirkšņu apvidū, kā arī uz sejas, ķermeņa un kājām.
Speciālisti uzsver, ka slimības gaita parasti ir viegla un dermatofilioze ir ārstējama ar lokāliem vai iekšķīgi lietojamiem antibakteriāliem līdzekļiem.
Kad jāvēršas pie ārsta?
SPKC aicina konsultēties ar ārstu, ja parādās neizskaidrojami izsitumi vai citi ādas bojājumi, īpaši pēc:
- cieša ādas vai seksuāla kontakta;
- cīņas sporta nodarbībām;
- saunas vai seksuālu kontaktu norises vietu apmeklējuma;
- saskares ar dzīvniekiem.
Ārsts izvērtēs simptomus, noteiks diagnozi un nepieciešamības gadījumā nozīmēs ārstēšanu.
Līdz pilnīgai ādas bojājumu sadzīšanai ieteicams izvairīties no cieša ādas kontakta ar citiem cilvēkiem, kā arī no dzimumkontaktiem.
Kā sevi pasargāt?
SPKC iesaka nelietot kopīgus dvieļus, apģērbu, gultasveļu un citus personīgās higiēnas priekšmetus, ievērot rūpīgu roku un ķermeņa higiēnu, kā arī izvairīties no cieša kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir neizskaidrojami ādas bojājumi.
Centrs atgādina, ka prezervatīvi ir efektīvs līdzeklis HIV un daudzu citu seksuāli transmisīvo infekciju profilaksei, taču tie pilnībā nepasargā no inficēšanās ar Dermatophilus congolensis, jo infekcija var izplatīties arī saskaroties ar ādu citās ķermeņa vietās.
Vienlaikus SPKC aicina ārstniecības personas pievērst uzmanību dermatofiliozes iespējamībai pacientiem ar neizskaidrojamiem ādas bojājumiem un iepazīties ar sagatavoto informatīvo informāciju par slimības diagnostiku un epidemioloģisko uzraudzību.