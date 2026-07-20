Sarkandaugavā atklāts murālis "Pārnese"
Ar Francijas ielu mākslinieka Freda Batla monumentālā sienas gleznojuma “Pārnese” atklāšanu Alekša skvērā Sarkandaugavā, šodien oficiāli atklāts pirmais Rīgas ielu ...
FOTO: Sarkandaugavā atklāts monumentāls sienas gleznojums "Pārnese"
Ar franču mākslinieka Freda Batla murāļa "Pārnese" atklāšanu Sarkandaugavā, Rīgā atklāts pirmais Rīgas ielu mākslas mēnesis.
Freds Batls ir starptautiski atzīts franču ielu mākslinieks, kura darbi veidojuši publisko telpu vairāk nekā desmit valstīs. Viņš regulāri piedalās nozīmīgos starptautiskos ielu mākslas festivālos un sadarbojas ar pilsētām un kultūras institūcijām, radot vietai specifiskus lielformāta sienu gleznojumus. Viņa darbi izceļas ar rūpīgu vietas vēstures izpēti un spēju caur publisko mākslu stiprināt kopienu identitāti un dialogu starp pagātni un nākotni.
Tas atspoguļojas arī Freda murālī Sarkandaugavā. Darbs vēsta par kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā, izceļot ikdienas kultūras mantojumu, ilgtspēju un kopienas spēju piešķirt pagātnei jaunu nozīmi. Murāļa iecere organiski sasaucas ar Sarkandaugavas identitāti, kur industriālais mantojums un vēsturiskie stāsti savijas ar mūsdienu pilsētvidi un ielu kultūru.
Dažādās Sarkandaugavas vietās taps murāļi
Rīgas ielu mākslas mēneša mērķis ir stiprināt Rīgas apkaimju identitāti un kultūrtelpu, iesaistot dažādu jomu māksliniekus, vietējās kopienas un iedzīvotājus jaunu publiskās vides mākslas darbu tapšanā. Programma veidota kā Rīgas Domes ilgtermiņa iniciatīva, kas ik gadu vasarā iedzīvinās citu Rīgas apkaimi, radot paliekošus mākslas darbus un veicinot iedzīvotāju līdzdalību pilsētvides attīstībā.
Sarkandaugavas stāsti šovasar pārtaps jaunos mākslas darbos. Programmas laikā dažādās Sarkandaugavas vietās taps murāļi, mozaīkas, keramikas darbi un citi koprades projekti, kas papildinās pilsētvidi un kļūs par paliekošu apkaimes daļu.
Augustā - trīs lieli notikumi Sarkandaugavā
Pasākuma ietvaros no 8. līdz 22. augustam Sarkandaugavā gaidāma plaša pasākumu programma:
- 8. augustā kopienas centra eS14 apkārtnē norisināsies pasākums "LODErēšana jeb diena Sarkandaugavas izzināšanai", kurā apmeklētāji aicināti iepazīt apkaimi caur mākslu, pētniecību un kopradi. Programmā paredzētas pastaigas, radošās darbnīcas, diskusijas, performatīva akcija "Sarkandaugavas laika lode", kā arī vairāku jaunu mākslas darbu tapšana.
- 16. augustā Sarkandaugavas pamatskolā notiks kopienas pasākums "Kāpēc Daugava ir sarkana? (un citi stāsti)", kura laikā jaunieši, ģimenes un apkaimes iedzīvotāji kopā ar mākslinieci Viktoriju Kosenko radīs sienas gleznojumu, balstoties Sarkandaugavas vēsturē un vietējos stāstos. Murāļa veidošana kļūs par centrālo koprades aktivitāti, ļaujot ikvienam piedalīties publiska mākslas darba tapšanā.
- 22. augustā Rīgas ielu mākslas mēnesi noslēgs starptautiskais ielu mākslas un urbānās kultūras festivāls ROW BALTICS 2026, kas Zāģeru ielas apkārtni pārvērtīs par Baltijas urbānās kultūras centru. Festivālā piedalīsies aptuveni 30 Latvijas un ārvalstu mākslinieki, kuri Daiņa Rudens vadībā veidos 400 kvadrātmetrus lielu sienas gleznojumu. Savukārt Baltijas bītmeikeri sacentīsies savā starpā hiphop mūziķa anša veidotā programmā. Programmā paredzētas arī BMX frīstaila un skeitborda sacensības, grafiti un sietspiedes darbnīcas, mūzikas programma un citas aktivitātes.
Kopumā Rīgas ielu mākslas mēneša laikā Sarkandaugavā taps deviņi jauni sienas gleznojumi un virkne citu publiskās mākslas objektu, kas veidos jaunu kultūras maršrutu un bagātinās Rīgas pilsētvidi. Visi Rīgas ielu mākslas mēneša pasākumi ir bez maksas.