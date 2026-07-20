Uzticības zaudēšanas dēļ prokuratūra atbrīvojusi no amata administratīvo direktori Grīnhofu
Prokuratūra pēc dienesta pārbaudes izbeigusi darba attiecības ar administratīvo direktori Ilzi Grīnhofu, pamatojoties uz uzticības zaudēšanu, savukārt darbu iestādē pēc paša vēlēšanās atstājis arī viens no viņas vietniekiem.
Aprīlī prokuratūra medijiem paziņoja, ka aizdomās par prokuratūras administratīvās direktores Grīnhofas iespējamu prettiesisku rīcību Ģenerālprokuratūrā sākta pārbaude. Ģenerālprokurors Armīns Meisters 24. aprīlī izdeva rīkojumu par Grīnhofas atstādināšanu no darba pienākumu veikšanas uz pārbaudes laiku.
Prokuratūrā norāda, ka, pamatojoties uz pārbaudē konstatētajiem faktiskajiem apstākļiem, darba tiesiskās attiecības ar Grīnhofu 18. jūnijā izbeigtas, pamatojoties uz Darba likuma pantu, ka darbinieku var atlaist, ja tas "rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību". Konkrētus pārbaudē konstatētos faktus prokuratūra neatklāj.
Prokuratūrā apstiprināja, ka 19. jūnijā pēc savas savas darbu pametis administratīvā direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos Ģirts Māleris.
Patlaban par administratīvā direktora pienākumu izpildītāju ir nozīmēta Ineta Mickāne, kura ir administratīvā direktora vietniece plānošanas un finanšu jautājumos. Jautājumu par jaunu administratīvo direktoru plānots risināt tuvākajā laikā, pauda prokuratūrā.
Jau ziņots, ka Grīnhofa savulaik bija Valsts kontroles padomes locekle. Pirms vairākiem gadiem tolaik Saeimā pārstāvētā Jaunā konservatīvā partija viņu virzīja valsts kontrolieres amatam.