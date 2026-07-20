Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatā iecelts Kaspars Bērziņš
Ar 20. jūliju Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretāra vietnieka pienākumus sācis pildīt Kaspars Bērziņš.
Viņa atbildībā būs starpnozaru politikas jomas jautājumi, viņš vadīs Attīstības un finanšu plānošanas, Mobilitātes un pārnozaru, un Investīciju departamentus, kā arī Informācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības nodaļu.
Kaspars Bērziņš ir publiskās pārvaldes, stratēģiskās attīstības un reformu eksperts ar vairāk nekā 25 gadu starptautisku pieredzi valsts pārvaldē, politiku veidošanā, organizāciju attīstībā un liela mēroga pārmaiņu projektu vadībā.
No 2023.gada līdz 2026.gadam viņš ieņēma Studiju procesa digitalizācijas stratēģiskā direktora un Pētniecības datu projektu direktora amatu Augstākās izglītības un zinātnes IT koplietošanas pakalpojumu centrā. Tāpat viņš ir ieņēmis padomnieka amatus Veselības, Ekonomikas un Izglītības un zinātnes ministriem.
Papildus darbam valsts pārvaldē viņš ir uzkrājis plašu akadēmisko un konsultatīvo pieredzi, vadot vairāk nekā 40 stratēģiju, politiku un reformu izstrādes projektus Latvijā un ārvalstīs, kā arī piedaloties pētniecības projektos ASV un Latvijā.
Bērziņam ir doktora grāds publiskajā rīcībpolitikā (PhD), kas iegūts Džordžijas Tehnoloģiju institūtā (ASV), maģistra grāds sabiedrības vadībā, kas iegūts Sirakūzu Universitātē (ASV), un maģistra grāds vadībzinātnē, kas iegūts Latvijas Universitātē. Viņa profesionālā specializācija aptver rīcībpolitiku izstrādi, publiskā sektora reformas un stratēģisko vadību, kā arī inovāciju, zinātnes un tehnoloģiju politikas. Atklātā konkursā uz valsts sekretāra vietnieka amatu tika saņemti 45 pretendentu pieteikumi. Konkurss norisinājās divās kārtās.