Fiksēts brīdis, kad Ventspilī kvadricikls motobraucēju saieta laikā uzbrauc gājējai.
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Šodien 12:30
VIDEO: fiksēts brīdis, kad Ventspilī kvadricikls motobraucēju saieta laikā uzbrauc gājējai
Sociālajos medijos publicēts video, kurā redzams ceļu satiksmes negadījums Ventspilī, kad motobraucēju saieta "Kurland Bike Meet 2026" dalībnieks ar kvadriciklu uzbrauc gājējai.
Jau ziņots, ka negadījums notika sestdien Brīvības ielā motobraucēju saieta "Kurland Bike Meet 2026" laikā. Valsts policijā sākotnēji informēja, ka transportlīdzekļa vadītājs nav bijis alkohola reibumā, bet vēlāk veiktajās pārbaudēs viņam konstatētas 0,94 promiles alkohola.
Tāpat noskaidrots, ka kvadricikla vadītājs transportlīdzekli vadīja bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informēja, ka negadījumā palīdzība sniegta diviem cilvēkiem. Abi cietušie stabilā stāvoklī nogādāti ārstniecības iestādē.
Policija norāda, ka citi ceļu satiksmes negadījumi saistībā ar motobraucēju saietu līdz šim nav reģistrēti.