Senās mūzikas festivāls 2026
Ar Antonio Vivaldi slavenā vijolkoncertu cikla "Gadalaiki" atskaņojumu Rundāles pils dārzā sestdien krāšņi noslēdzās "Senās mūzikas festivāls".
FOTO: Rundāles pils dārzā krāšņi izskanējis "Senās mūzikas festivāls"
Ar Antonio Vivaldi slavenā vijolkoncertu cikla "Gadalaiki" atskaņojumu Rundāles pils dārzā sestdien krāšņi noslēdzās "Senās mūzikas festivāls".
Festivāla noslēguma koncertā līdzās vienam no pasaulē populārākajiem baroka mūzikas opusiem skanēja arī citas 18. gadsimta mūzikas pērles. Diriģenta Andra Veismaņa vadībā "Sinfonietta Rīga" atskaņoja fragmentus no Antonio Vivaldi opermūzikas, Georga Filipa Tēlemaņa Koncertu trim trompetēm, divām obojām, timpāniem un stīginstrumentiem, kā arī Žana Filipa Ramo svītu no operas "Borejieši".
Vakara galvenā viešņa bija peruāņu izcelsmes spāņu vijolniece Letīcija Moreno, kura kopā ar orķestri interpretēja Vivaldi ciklu "Gadalaiki". Madridē dzimusī māksliniece, kura muzicējusi kopā ar tādiem diriģentiem un solistiem kā Gustavo Dudamels, Pāvo Jervi un Ksenija Sidorova, ir pazīstama ar virtuozu spēles tehniku un ekspresīvām interpretācijām. Viņa muzicē ar 1762. gadā itāļu meistara Nikolo Gaļjano darinātu vijoli.
Dienas pirmajā pusē festivālā notika arī koncertuzvedums bērniem "Lakstīgala", kas veidots pēc Hansa Kristiana Andersena pasakas motīviem. Tajā kopā ar senās mūzikas interpretiem uzstājās solisti, Rīgas Doma kora skolas jaunie dziedātāji un dejotāji. Uz šo koncertuzvedumu visas biļetes bija izpārdotas.
Senās mūzikas festivālu ik gadu rīko VSIA "Latvijas Koncerti", pulcējot senās mūzikas cienītājus vienā no skaistākajiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem ansambļiem – Rundāles pils dārzā.