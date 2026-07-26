Pilsētas leģendas vēsta, ka vēl pirms simts gadiem Rīgas Lielajos kapos kapličās varēja sastapt stikla zārkus, kuros caur īpašu lodziņu varēja ieraudzīt nelaiķu mirstīgo atlieku vaibstus (kolāža izveidota ar MI palīdzību).
Sabiedrība
Šodien 06:01
Stikla zārki Rīgas Lielajos kapos: leģendas un spoku stāsti. Kā bija īstenībā?
Vai Rīgas Lielajos kapos patiešām reiz atradās stikla zārks, kurā gulēja maza meitenīte? Šis jautājums gadu desmitiem nodots no paaudzes paaudzē, un arī mūsdienās tas turpina raisīt diskusijas. Tāpat stikla zārki ar “lodziņu”, lai sērojošie varētu redzēt miroņa seju bijuši arī citās Latvijas kapsētās. Un, iespējams, šādi apbedījumi joprojām ir saglabājušies.
Šeit runa nav par “sakrāliem” sarkofāgiem, kā piemēram pareizticīgo dievnamos, kur svēto pīšļi ievietoti stiklotos šķirstos, lai ticīgie tos var pielūgt, vai komunistu vadoņu mauzolejiem (Ļeņina Maskavas Sarkanajā laukumā vai Kim Irsena un Kim Čenuna Phenjanas Saules pilī Ziemeļkorejā), bet gan par “parastajiem mirstīgajiem”. Jauns.lv skaidro, cik šādi stāsti ir patiesi, kurās Latvijas kapsētās bijuši stikla zārki, kas tādos tika apglabāti un vai aizgājēji no viņsaules spokojās.