Liepājā sākas starptautiskā jauniešu nometne "Baltic Guard 2026"
No pirmdienas, 20. jūlija, līdz piektdienai, 24. jūlijam, Liepājā norisināsies starptautiskā nometne "Baltic Guard 2026", kurā pulcēsies Jaunsardzes kustības dalībnieki un jaunieši no Lietuvas un Igaunijas sadarbības organizācijām.
Nometnes mērķis ir veicināt starpvalstu jauniešu sadarbību un pieredzes apmaiņu. Nometnes dalībniekus sagaida dinamiska un izaicinājumiem piepildīta programma. Darbojoties jauktās komandās, jaunieši pārbaudīs savas spējas dažādās aktivitātēs un mācīsies sadarboties.
Programmas ietvaros plānoti šaušanas prasmju pārbaudījumi poligonā, izaicinājums šķēršļu trasē un iespēja demonstrēt militārās pamatiemaņas un taktikas zināšanas lāzertaga spēlē. Tāpat dalībniekus gaida izzinošas ekskursijas Karostas cietumā un Liepājas Krasta artilērijas baterijā Nr. 2. Līdztekus praktiskajām nodarbībām plānotas nometnes dalībvalstu prezentācijas, kā arī saliedēšanās vakari.
Nometne noslēgsies ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku viesošanos nometnē, lai iepazīstinātu dalībniekus ar Latvijas armijas spējām, ekipējumu un ikdienu. "Baltic Guard" ir tradīcijām bagāta nometne, kuras organizēšanu 2012. gadā aizsāka Jaunsardzes centrs. Kopš tā laika nometne rotācijas kārtībā katru gadu tiek rīkota kādā no Baltijas valstīm, pulcējot arī pārstāvjus no citu sadarbības valstu organizācijām.