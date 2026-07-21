Jēkabpilī gulbji sludina kristīgās vērtības. FOTO
Jēkabpils katoļu draudze “Facebook” dalījusies ar amizantu fotogrāfiju, kurā redzams kā gulbju ģimene pastaigājas pa dievnama dārzu. Ierakstā ar minēts, ka tādā veidā cēlie putni māca apkārtējiem dzīves svarīgākās vērtības.
“Mūsu baznīcas pagalmā viesojās gulbju ģimene. Mazie gulbēni uzticīgi sekoja saviem vecākiem, atgādinot, ka dzīves svarīgākās mācības tiek nodotas ar labu piemēru,” vēsta Jēkabpils katoļu kopiena. Foto uzņēmis draudzes prāvests Arnis Vizbelis, un tā izpelnījusies teju tūkstoti “like” (“patīk”) atzīmes un to komentējuši desmitiem jēkabpiliešu:
Ainars Un Lilita: “Kā Bībelē rakstīts, “Godā savu tēvu un māti, lai tu ilgi dzīvotu un tev labi klājas”. Skaists gulbju ģimenes gājiens, rāda pareizo svētīgo ceļu pa kuru vest bērnus, gar Dieva namu.”
Valentīna Solovjova: “Laikam kristīt bērnus gāja.”
Maija Pavlova: “Kaut cilvēkiem būtu tik daudz prāta…”
Ināra Svirska: “Interesanta mums pilsēta - lāči, pīles, lapsas, gulbji staigā pa pilsētu. Žēl tikai, ka lūsis nav manīts.”
Jēkabpilieši izsaka pieņēmumu, ka gulbji cauri baznīcas dārzam mērojuši ceļu no Radžu ūdenskrātuves un dīķīti Kena parkā.