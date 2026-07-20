Izsludināts oranžais brīdinājums: gaidāms spēcīgs lietus, pērkona negaiss un vietām iespējama krusa
Pirmdien Latvijā gaidāms spēcīgs lietus, pērkona negaiss un vietām iespējama arī krusa. Nelabvēlīgo laikapstākļu dēļ visā valstī izsludināts dzeltenais un oranžais laikapstākļu brīdinājums.
Pirmdien no priekšpusdienas daudzviet Latvijā gaidāms stiprs lietus, Kurzemē un Vidzemes ziemeļos lietus būs ļoti stiprs. Veidosies arī negaisa mākoņi, vietām iespējama krusa.
Debesis visā Latvijā būs apmākušās. Vējš galvenokārt būs lēns, bet Ziemeļkurzemes piekrastē gaidāmas ziemeļaustrumu vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +17 grādiem Kurzemes dienvidos līdz +25 grādiem vietām Latgalē un Vidzemes austrumos.
Rīgā mākoņi aizklās debesis, dienas otrajā pusē palaikam līs, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss. Pūšot nelielam austrumu, ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra pirms lietus sasniegs +22 grādus. No dienvidiem tuvojas ciklons. Atmosfēras spiediens Latvijā 1010-1013 hektopaskāli jūras līmenī.
Gaidāmā ļoti stiprā lietus dēļ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Kurzemē un Ziemeļvidzemē izsludinājis oranžo brīdinājumu, kas būs spēkā no plkst. 8.00 līdz 23.00.
"Ļoti lielā nokrišņu daudzuma ietekmē augsne kļūs mitra un nespēs uzsūkt ūdeni, lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas būs pārslogotas un var pārplūst. Sagaidāms, ka applūdīs upju palienes un zemākās vietas, atsevišķās vietās izraisot arī īpašumu un infrastruktūras applūšanu, iespējama ceļu izskalošana un infrastruktūras bojājumi," brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
"Applūdušajās teritorijās pastāv varbūtība, ka būs nepieciešama evakuācija. Seko un ievēro atbildīgo institūciju norādījumus," norāda meteorologi.
"Bīstami braukšanas apstākļi uz ceļa pasliktinātas redzamības un akvaplanēšanas dēļ. Rēķinies, ka braucieniem nepieciešams ieplānot ilgāku laiku un / vai alternatīvu maršrutu. Pastāv risks, ka tiks traucēta elektroenerģijas un ūdens piegāde, telekomunikāciju sakari. Lielā mitruma un applūšanas dēļ tiks bojāti kultūraugu sējumi un stādījumi."
Iedzīvotāji tiek aicināti neapmeklēt un nepārvietoties plūdu apdraudētajās teritorijās, neapdraudēt sevi un nekavēt glābšanas dienestu darbību. "Savlaicīgi rūpējies par lietus ūdeņu kanalizācijas un drenāžas sistēmām, uzturi tās funkcionālā kārtībā, lai tās pēc iespējas efektīvi novadītu lietus ūdeņus. Plašāk par to, kā rīkoties plūdu gadījumā, lasi https://www.vugd.gov.lv/lv/pludi !"