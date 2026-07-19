Lietuva apsver robežkontroles atjaunošanu ar Latviju migrantu pieplūduma dēļ
Lietuva apsver iespēju atjaunot robežkontroli uz robežas ar Latviju, jo pēdējā laikā būtiski pieaudzis nelegālo migrantu skaits, kas Baltkrievijas atbalstītās migrācijas plūsmas dēļ nonāk Latvijā un pēc tam dodas tālāk uz Lietuvu un citām Eiropas valstīm.
Pēc Latvijas varasiestāžu sniegtās informācijas, nelegālu robežas šķērsošanas mēģinājumu skaits pēdējās nedēļās ir būtiski pieaudzis. Tiek uzskatīts, ka Baltkrievijas režīms migrāciju turpina izmantot kā hibrīdkara instrumentu, lai radītu papildu spiedienu uz Eiropas Savienību.
Pieaugošās migrantu plūsmas dēļ Lietuva apsver iespēju uz laiku atjaunot robežkontroli uz robežas ar Latviju. Lietuvas amatpersonas norāda, ka strauji pieaudzis to migrantu skaits, kuri pēc nelikumīgas ieceļošanas Latvijā cenšas nokļūt tālāk citās Eiropas valstīs.
Lai stiprinātu Latvijas robežas aizsardzību, palīdzību jau sniegušas arī kaimiņvalstis. Latvijas austrumu robežas aizsardzībā iesaistīti papildu robežsargi no Lietuvas un Igaunijas, uzsverot, ka Baltkrievijas un Latvijas robeža vienlaikus ir arī Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža.