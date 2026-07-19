"Goldman Sachs": globāla kara risks sasniedzis augstāko līmeni pēdējo 60 gadu laikā
Ģeopolitiskā situācija kļūst arvien saspīlētāka. Līdz ar to globāla konflikta risks ir sasniedzis augstāko līmeni kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem, secinājuši investīciju bankas "Goldman Sachs" analītiķi.
"Goldman Sachs" sagatavotajā pētījumā norādīts, ka pašlaik ģeopolitiskais risks ir lielāks nekā Kubas raķešu krīzes, Aukstā kara kulminācijas vai 2001. gada 11. septembra teroraktu periodā. Analītiķi uzsver, ka bažas nerada viens konkrēts konflikts, bet gan vienlaikus pieaugošā spriedze vairākos pasaules reģionos.
Pētījumā secināts, ka pēdējo piecu līdz desmit gadu laikā pasaule arvien izteiktāk sadalās konkurējošos ģeopolitiskos blokos. Valstis biežāk atsakās no neitralitātes un nostājas vienā vai otrā pusē, tādējādi pieaugot globālajai fragmentācijai.
Analītiķi prognozē, ka līdz desmitgades beigām spriedze starp lielvarām var vēl vairāk pastiprināties. To ietekmē ne tikai karš Ukrainā, bet arī situācija Tuvajos Austrumos, pieaugošā konkurence starp ASV un Ķīnu, kā arī citi reģionālie konflikti, kas kopumā palielina nestabilitāti pasaulē.
Pētījuma autori uzsver, ka šādas tendences rada riskus ne tikai starptautiskajai drošībai, bet arī pasaules ekonomikai, investīcijām un globālajām piegāžu ķēdēm.