EK aizsardzības komisārs: Ukrainas panākumi var piespiest Putinu sākt reālas miera sarunas
Ukrainas pēdējo mēnešu sekmīgie triecieni Krievijas enerģētikas infrastruktūrai un Melnās jūras flotei varētu kļūt par pagrieziena punktu karā un piespiest Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu sēsties pie sarunu galda, uzskata Eiropas Komisijas aizsardzības komisārs Andrjus Kubiļus.
Intervijā "Euronews" viņš norādīja, ka Ukraina pēdējā pusgada laikā ievērojami paplašinājusi savas spējas veikt tālas darbības uzbrukumus Krievijas teritorijā. Pēc Kubiļus teiktā, šie triecieni skaidri parāda, ka Maskavai kļūst arvien grūtāk sasniegt iecerētos kara mērķus.
"Tam vajadzētu būt skaidram signālam Putinam un Kremlim, ka viņš nespēs panākt būtisku progresu savos kara mērķos. Tas ir brīdis, kad jāsāk reālas sarunas par taisnīgu mieru," uzsvēra komisārs.
Kubiļus arī atgādināja, ka Eiropas Savienība turpina stiprināt Ukrainas aizsardzības spējas. Bloks jau apstiprinājis plašu finansiālo atbalstu, no kura ievērojama daļa paredzēta militārajām vajadzībām, bet Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena nesen Kijivā paziņoja arī par jaunu vienošanos dronu ražošanas jomā.
Runājot par Eiropas drošību, Kubiļus atzina, ka vairākas dalībvalstis fiskālo ierobežojumu dēļ kļuvušas piesardzīgākas attiecībā uz aizsardzības aizdevumu izmantošanu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka tieši Eiropas austrumu flanga valstis, tostarp Baltijas valstis, uzņēmušās vienu no lielākajām lomām kopējās aizsardzības stiprināšanā, īpašu uzmanību pievēršot dronu un pretdronu tehnoloģiju attīstībai.