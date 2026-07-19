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Patīkams pārsteigums Mārupes iedzīvotājiem - Ziemassvētkos pašvaldība apdāvinās daļu mārupiešu
Mārupes novada iedzīvotājus šī gada izskaņā sagaidīs jauns pašvaldības atbalsts. Novada dome pieņēmusi lēmumu ieviest Ziemassvētku pabalstu, ko varēs saņemt noteiktas iedzīvotāju grupas.
Saskaņā ar Mārupes pašvaldības publiskoto informāciju Ziemassvētku pabalsts būs 50 eiro apmērā, ko izmaksās reizi gadā.
Uz šo atbalstu varēs pretendēt vientuļie pensionāri, kuriem nav likumīgu apgādnieku, pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu kopš bērnības, bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī politiski represētās personas.
Viens no nosacījumiem ir, ka pabalsta saņēmējam Mārupes novadā jābūt nepārtraukti deklarētai dzīvesvietai vismaz vienu gadu. Savukārt iesniegumu Ziemassvētku pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā varēs iesniegt katru gadu no 1. līdz 30. novembrim.