Tiesa septembrī turpinās skatīt lietu par bērna nāvi BKUS
Rīgas pilsētas tiesa 25. septembrī turpinās izskatīt krimināllietu, kurā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medmāsa apsūdzēta par nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kas, pēc apsūdzības, noveda pie mazgadīgas pacientes nāves. Tiesa iepriekš lēma, ka turpmāk lieta tiks skatīta slēgtās tiesas sēdēs.
Saskaņā ar prokuratūras apsūdzību, pērnā gada novembra beigās medmāsa, gatavojot ārsta nozīmēto nātrija bikarbonāta šķīdumu pacientes ārstēšanai, kļūdas dēļ tā vietā sagatavoja kālija hlorīda šķīdumu un infūzijas maisu marķēja ar uzrakstu "Nātrija bikarbonāts". Nākamajā rītā pacientei tika ievadīts nepareizi sagatavotais šķīdums. Neilgi pēc tam bērnam radās nopietni veselības traucējumi, bet, neskatoties uz mediķu veiktajiem reanimācijas pasākumiem, viņas dzīvību glābt neizdevās. Izmeklēšanā secināts, ka kāliju saturošā šķīduma ievade izraisīja neatgriezenisku sirds apstāšanos.
Pirms pirmās tiesas sēdes apsūdzētās aizstāvis Aldis Liepiņš žurnālistiem norādīja, ka viņa kliente pilnībā atzīst savu vainu un nožēlo notikušo. Viņš uzsvēra, ka notikušais bijusi traģiska kļūda, kuru medmāsa pārdzīvojot ik dienu. Pēc advokāta teiktā, viņa jau atvainojusies cietušajiem un sākta arī kaitējuma kompensācijas segšana, lai gan tās apmērs netiek atklāts.
Advokāts vienlaikus norādījis, ka šī lieta aktualizē arī plašākus jautājumus par darba organizāciju un medikamentu uzglabāšanas kārtību ārstniecības iestādēs. Viņa ieskatā būtu jāvērtē, vai īpaši bīstamie medikamenti nebūtu jāuzglabā atsevišķi no citiem preparātiem, lai nākotnē novērstu līdzīgu traģisku kļūdu iespējamību.
Pēc šī traģiskā gadījuma veselības ministrs Hosams Abu Meri uzdeva veikt vairākas pārbaudes un izmeklēšanas gan BKUS, gan citās ārstniecības iestādēs, lai izvērtētu pacientu drošības procedūras un nepieļautu līdzīgu nelaimju atkārtošanos.