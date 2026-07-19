Latvijā joprojām ievērojams skaits iedzīvotāju dzīvo trūkumā
Maija beigās Latvijā trūcīgas personas statuss bija spēkā 42 011 iedzīvotājiem. Tas ir tikpat, cik mēnesi iepriekš, liecina Labklājības ministrijas apkopotā informācija.
Vienlaikus šā gada maija beigās valstī bija arī 18 085 personas, kurām piešķirts maznodrošinātas personas statuss. Arī šo personu skaits kopš aprīļa beigās nebija mainījies.
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka 50% apmērā no ienākumu mediānas. 2026. gadā trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 425 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā - 298 eiro.
Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80% no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.
Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā 2026. gadā ir 680 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā - 476 eiro.