VIDEO: agresija un riskanti manevri – videoreģistratori fiksējuši šoferu pārgalvību uz Latvijas autoceļiem
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VIDEO: agresija un riskanti manevri - videoreģistratori fiksējuši šoferu pārgalvību uz Latvijas autoceļiem

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Jauna nedēļa diemžēl nesusi arī jaunus, nepatīkamus pārsteigumus uz Latvijas ceļiem. Autovadītāju videoreģistratori atkal ir fiksējuši virkni bīstamu un prātam neaptveramu situāciju, pierādot, ka daļai šoferu ceļu satiksmes noteikumi un citu drošība joprojām ir mazsvarīga.

VIDEO: agresija un riskanti manevri – videoreģistr...

Kā redzams "Sadursme.lv" aculiecinieku video apkopojumā, ielās un uz šosejām netrūkst ne pārgalvju, ne vienkārši aizmāršīgu braucēju. Agresīva braukšana, spēkratu "iespiešana" starp citām automašīnām, riskantas apdzīšanas un ceļa nedošana – tie ir pārkāpumi, kas ik dienuapdraud citu satiksmes dalībnieku drošību.

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