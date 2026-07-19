Motocikla vadītājs transportlīdzekli vadījis arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
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Šodien 12:49
Atklājas jauni fakti par Ventspilī gājējai uzbraukušo motociklistu; policija sāk kriminālprocesu
Motobraucēju saieta "Kurland Bike Meet 2026" dalībniekam, kurš sestdien Ventspilī ar motociklu uzbrauca gājējai, tomēr konstatēts 0,94 promiļu alkohola reibums, informēja Valsts policijā.
Motocikla vadītājs transportlīdzekli vadījis arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Tikmēr mūzikas festivāls "Laba daba" Līgatnes novadā un grupas "Prāta vētra" koncerts Liepājā aizvadīts bez būtiskiem starpgadījumiem.