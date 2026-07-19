Atklājas jauni fakti par Ventspilī gājējai uzbraukušo motobraucēju; policija sāk kriminālprocesu
Foto: Ekrānuzņēmums
Motocikla vadītājs transportlīdzekli vadījis arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
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Papildināts:Šodien 15:16

Atklājas jauni fakti par Ventspilī gājējai uzbraukušo motobraucēju; policija sāk kriminālprocesu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Motobraucēju saieta "Kurland Bike Meet 2026" dalībniekam, kurš sestdien Ventspilī ar kvadriciklu uzbrauca gājējai, tomēr konstatēts 0,94 promiļu alkohola reibums, informēja Valsts policijā.

Atklājas jauni fakti par Ventspilī gājējai uzbrau...

Kvadricikla vadītājs transportlīdzekli vadījis arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par notikušo sākts kriminālprocess.

Tikmēr mūzikas festivāls "Laba daba" Līgatnes novadā un grupas "Prāta vētra" koncerts Liepājā aizvadīts bez būtiskiem starpgadījumiem.
 

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