Motocikla vadītājs transportlīdzekli vadījis arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
112
Šodien 12:49
Papildināts:Šodien 15:16
Atklājas jauni fakti par Ventspilī gājējai uzbraukušo motobraucēju; policija sāk kriminālprocesu
Motobraucēju saieta "Kurland Bike Meet 2026" dalībniekam, kurš sestdien Ventspilī ar kvadriciklu uzbrauca gājējai, tomēr konstatēts 0,94 promiļu alkohola reibums, informēja Valsts policijā.
Kvadricikla vadītājs transportlīdzekli vadījis arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Tikmēr mūzikas festivāls "Laba daba" Līgatnes novadā un grupas "Prāta vētra" koncerts Liepājā aizvadīts bez būtiskiem starpgadījumiem.