Drāma jūrā pie Engures: spēcīgā vējā un lietū izglābj nelaimē nonākušu kaitbordistu
Sestdienas, 18. jūlija, pēcpusdiena izvērtās īpaši saspringta glābējiem Engurē – tika saņemta informācija, ka jūrā iepretim bākai iepūsts cilvēks. Pateicoties operatīvai rīcībai, glābēju profesionalitātei un paša cietušā nosūtītajam SOS signālam, personu izdevās veiksmīgi atrast un nodot mediķu aprūpē.
Kā savā sociālā tīkla "Facebook" profilā informē Engures brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība (BUB), izsaukums no 112 zvanu centra saņemts pulksten 13:58. Sākotnējā informācija vēstīja, ka jūrā iepūsts cilvēks, kurš, iespējams, atrodas uz peldmatrača. Uz notikuma vietu nekavējoties devās glābēju motorlaiva ar divu cilvēku komandu.
Jau dažas minūtes vēlāk, pulksten 14:02, Engures BUB saņēma zvanu no kādas privātpersonas, kas ieviesa skaidrību notiekošajā. Atklājās, ka nelaimē ir nonācis kaitotājs, kurš pazaudējis savu kaitu un vairs nespēj saviem spēkiem nokļūt krastā.
Par laimi, glābējiem tika nodota arī ļoti būtiska informācija – personas nosūtīts SOS signāls no telefona ar precīzām tās brīža atrašanās vietas koordinātām.
Meklēšanas un glābšanas darbus ievērojami apgrūtināja spēcīgais vējš un lietus, kas pasliktināja redzamību jūrā.
Vispirms glābējiem izdevās pamanīt un atrast ūdenī peldošo kaitu. Turpinot rūpīgu meklēšanu pret vēju no kaita atrašanās vietas, drīz vien tika atrasts arī pats nelaimē nonākušais kaitotājs. Persona tika veiksmīgi uzņemta motorlaivā un droši nogādāta krastā.
Kā norāda Engures BUB, glābšanas operācijā piedalījās arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ekipāža. Ap pulksten 14:30 izglābtais tika nogādāts Engures ostā, kur viņu veselības stāvokļa pārbaudei nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķu rokās.