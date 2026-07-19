Siguldā atklāts murālis "Pirmais brauciens"
Nedēļas izskaņā Siguldā, pie slavenās bobsleja un kamaniņu trases, atklāts Latvijā garākais viena mākslinieka radītais murālis "Pirmais brauciens".
FOTO: Siguldā atklāts Latvijā garākais murālis - pie bobsleja trases tapis grandiozs Kiwie mākslas darbs
Nedēļas izskaņā Siguldā, pie slavenās bobsleja un kamaniņu trases, svinīgi atklāts vēl nebijis un grandiozs mākslas darbs – Latvijā garākais viena mākslinieka radītais murālis "Pirmais brauciens".
Kā liecina Siguldas novada pašvaldības publiskotā informācija, iespaidīgo, 184 metrus garo mākslas darbu ir radījis pazīstamais ielu mākslinieks Kiwie.
Sienas gleznojums sastāv no 90 secīgiem zīmējumiem, kas, gar tiem pārvietojoties, rada animācijai līdzīgu efektu. Šis ir pirmais šāda veida animācijas stila ielu mākslas darbs Latvijā. Tā galvenais motīvs ir sirsnīgs un ikvienam no mums tik labi pazīstams stāsts – bērnības pirmais brauciens ar ragaviņām.
“Siguldas Bobsleja un kamaniņu trases siena ir netipiski gara un šaura. Jau pirmajā brīdī tā man atgādināja kino filmas lentu, un tieši šī asociācija kļuva par sākumpunktu idejai veidot nevis vienu statisku gleznojumu, bet gan animāciju. Tas ir neierasts risinājums publiskajā mākslā Latvijā un vienlaikus arī eksperiments, kas ļāva pārbaudīt robežas gan tehniski, gan radoši,” stāstīja mākslinieks Kiwie.
Kā norāda projekta īstenotāji, murālis "Pirmais brauciens" nav tikai skaists zīmējums. Tas ir stāsts par bērnības prieku, nebeidzamu kustību un gadalaiku mainību. Tā ir veltījums Siguldai kā vietai, kur sākotnējā bērnišķīgā aizrautība gadu gaitā pārtop par nopietnu pieredzi un pasaules līmeņa sportiskiem sasniegumiem.
Šis grandiozais mākslas darbs ir īpašs Siguldas novada pašvaldības veltījums bobsleja un kamaniņu trasei "Sigulda", sagaidot tās 40 gadu jubileju. Iedzīvotāji un pilsētas viesi ir mīļi aicināti doties uz Siguldu un savām acīm aplūkot jauno, iespaidīgo ielu mākslas darbu klātienē!