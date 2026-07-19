Šokējoša nežēlība "jautrības dēļ": turpinās skatīt lietu par šaušalīgo gulbja spīdzināšanu Carnikavā
Rīgas rajona tiesa Jūrmalā 30. jūlijā plkst. 10 turpinās skatīt krimināllietu pret diviem Uzbekistānas pilsoņiem par gulbja spīdzināšanu Carnikavā, liecina informācija tiesu kalendārā.
Pirmā tiesas sēde tika pārcelta, jo apsūdzētajam Akbaram Abdikhakimovam nepieciešams apsūdzības grozījumu tulkojumu saņemt rakstveidā. Apsūdzētie ir Abdikhakimovs un Bekhruzs Šaripovs.
Saskaņā ar apsūdzību 2025. gada 30. martā abi vīrieši Carnikavā, pie Gaujas upes, ar ēdienu izmānīja gulbi no ūdens, pēc kā viens no apsūdzētajiem satvēra putnu aiz spārniem un noguldīja uz zemes, informēja prokuratūrā. Tad vīrietis ar vienu roku gulbi turēja, bet ar otru - lauza tam kaklu un iesita ar dūri pa galvu.
Kad gulbis pārstāja pretoties, otrs apsūdzētais atvēra un turēja melnu atkritumu maisu, kurā putns tika iebāzts. Maisā ievietotais gulbis tika aiznests līdz automašīnai un ievietots tās bagāžniekā, pēc tam abi apsūdzētie kopā aizbrauca no notikuma vietas.
Jau ziņots, ka policija pērn 31. martā no Ādažu novada pašvaldības policijas saņēma iedzīvotāju sniegto informāciju, ka 30. martā Carnikavā divi vīrieši cietsirdīgi izturējušies pret gulbi, turklāt tas noticis trīs nepilngadīgu personu klātbūtnē.
Likumsargi veica operatīvās darbības, kuru laikā aizturēja 1984. un 1993. gadā dzimušus vīriešus. Personas toreiz klāstījušas, ka esot "svinējušas gavēņa beigas" un gulbi paņēmušas jautrības dēļ. Vēlāk vīrieši ar automašīnu esot devušies uz Rīgu un gulbi izlaiduši ceļmalā.