Vīrietis sauļojās Ķīpsalas pludmalē.
Sabiedrība
Šodien 08:05
Svētdien vēl valdīs vasarīgs siltums, taču jau rīt Latviju sasniegs spēcīgs ciklons
Svētdien Latvijā debesis skaidrosies, neliels īslaicīgs lietus gaidāms vien vietām un gaiss būs vasarīgi silts, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, gaiss iesils līdz +19..+24 grādiem.
Rīgā debesis būs mākoņainas, bet brīžiem uzspīdēs arī saule un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, dienvidiem, bet gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz +22..+24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indekss svētdien Latvijā būs vidējs.
Jau ziņots, ka nākamās nedēļas sākumā Latvijai pietuvosies jauns ciklons, tādēļ dienas būs nokrišņiem bagātākas, pirmdien un otrdien vietām līs stipri un ilgstoši.